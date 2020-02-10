　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

一場會議「3國6人染病」　新加坡國際會議疑似出現「超級感染者」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新加坡疫情特別工作小組7日召開記者會，宣布疫情調升至橙色警戒。（圖／路透）

▲新加坡疫情特別工作小組7日召開記者會，宣布疫情調升至橙色警戒。（圖／路透）

記者范姜士航／綜合報導

新加坡新型冠狀病毒病例已經超過40位，而一家在亞洲及歐洲設有辦公室的全球氣體分析公司「仕富梅(Servomex)」，1月20日在新加坡舉行3天的跨國商務會議，員工在結束會議返國後，卻造成新型冠狀病毒全球傳播，至少3個國家6位員工感染新型冠狀病毒，讓外界擔心會議中出現了「超級感染者」。

據新加坡《海峽時報》報導，仕富梅公司自1月20日起舉辦為期3天的商務會議，共有109名公司員工參加會議，其中海外員工94名，當地員工15名。當天參加會議的27歲、51歲新加坡男性及38歲新加坡女性，在參加會議後被證實感染新型冠狀病毒，而同樣參加會議的2名韓國人、1名馬來西亞及1名英國人，也在返國之後被驗出了陽性反應，據瞭解會議中有名外國的員工來自武漢。

而在1月20日被邀請出席的舞獅團成員表示，他們通過報導才知道該場會議有參與者感染了病毒，並感到非常震驚，「我們只演出了5到10分鐘就離開了」，他們並沒有與員工直接接觸，也沒有留下來吃飯，目前值得慶幸的的是，團員沒有人出現相關症狀也沒有被要求居家隔離，但他們仍會採取必要的預防措施。

▲▼ 5名英國人和1名曾赴新加坡的遊客同住一間滑雪小屋後確診武漢肺炎。（圖／路透）

▲5名英國人和1名曾赴新加坡的遊客同住一間滑雪小屋後確診武漢肺炎。（圖／路透）

新加坡的君悅酒店總經理馬丁(Willi Martin)強調，新加坡衛生部門還在調查此案，他們還沒確定這些人是在何時何地感染，目前酒店的公共區域，飯店，會議場所，客房以及水療和健身中心都採取了最嚴格的清潔措施。

據英國《衛報》報導，參加會議的英國帶原者，曾在會議後前往法國白朗峰的滑雪小屋旅遊，返回英國後確診，法國官員在獲知此事後，立刻將合住的11人送醫檢驗，其中有5人病毒檢測結果為陽性，但病情都不是非常嚴重。參加會議後各國陸續出現疫情，不免許多人擔心該會議上是否出現了超級感染者。

ET快訊
鑽石公主號台人急求援「盡快接回台」！陳時中回應了
高以翔突現奧斯卡…女友Bella看到發聲了！摯友毛加恩吐悲傷
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

將禿頭比喻成「高採光天窗」！房產廣告引爭議...網友怒：厭惡

221萬費用太貴！印尼「不檢測隔離者」：他們很健康　確診人數0

確診43例！新加坡研發武漢肺炎疫苗　最快3個月內展開測試

流感肆虐美國　去年秋迄今逾2200萬病例　 1.2萬人死亡

陳秋實深入武漢「揭露疫區情況」突遭強制隔離失聯中　親友憂心

武漢肺炎影響遠超SARS！全球供應鏈緊密　CNN：民族主義阻合作

家門口被2條比特犬攻擊！　鄰居「十字弓」好心救人反而射死他

床單1周沒換！鑽石公主號隔離環境惡化　日男乘客手寫信提6大要求

「疫情爆發誇中國就錯！」華郵批WHO：讚中國防疫好、數據透明　讓國際誤判局勢

惡魔的足跡？　35萬年前人類的腳印「向著火山走」

新奇！板橋隱藏版「雞佛拌麵」　口中化開濃厚麻油香氣超入味

結婚近200萬！場地+桌錢占一半 擁有與愛人的美好回憶：很值得

吳亦凡玩健身滾輪秒落地ＸＤ　對比Angelababy潘瑋柏超落漆

吳宗憲心疼范瑋琪：蘇院長確實做錯了！　轟政府「花2億開口罩廠」...傻B！

AKIRA台北燈會開場熱舞　見小孩害羞曝 :想生

多走樓梯！少用鑰匙、指甲按電梯　醫師曝用「原子筆」降低觸碰風險

潘瑋柏吃飽了又繼續暴風進食　吳亦凡看不下去：你不胖誰胖！

全球都缺！政府效率高到無法想像　藥師吐心聲：別罵了，他們也無力

美送啦！大媽菜市場包圍罷韓志工 狂罵3分鐘「年輕人不學好！沒是非」

經理從深圳返台！不隔離進公司 員工檢舉「被迫同室」慘被開除

將禿頭比喻成「高採光天窗」！房產廣告引爭議...網友怒：厭惡

221萬費用太貴！印尼「不檢測隔離者」：他們很健康　確診人數0

確診43例！新加坡研發武漢肺炎疫苗　最快3個月內展開測試

流感肆虐美國　去年秋迄今逾2200萬病例　 1.2萬人死亡

陳秋實深入武漢「揭露疫區情況」突遭強制隔離失聯中　親友憂心

武漢肺炎影響遠超SARS！全球供應鏈緊密　CNN：民族主義阻合作

家門口被2條比特犬攻擊！　鄰居「十字弓」好心救人反而射死他

床單1周沒換！鑽石公主號隔離環境惡化　日男乘客手寫信提6大要求

「疫情爆發誇中國就錯！」華郵批WHO：讚中國防疫好、數據透明　讓國際誤判局勢

惡魔的足跡？　35萬年前人類的腳印「向著火山走」

貿協推國企班幫你提升競爭力　109年報名延長至2月25日

百貨抗肺炎新服務　專櫃試衣提供「拋棄式頭套」

中職／蘇智傑、陳韻文簽複數約　林靖凱加薪110%

將禿頭比喻成「高採光天窗」！房產廣告引爭議...網友怒：厭惡

大號腸子直接掉出來！愛犬慣性脫肛5年　男星暖回：牠活得開心就好

老奶奶帶錯證件白排3小時　「暖警立馬讓出自己的」網：超感動

全民抗病毒！買新房前多留意　這些「防疫建材」成新寵

買高鐵飯店聯票別怕！　訂房後若館內有可疑病例全面「無條件退費」

台灣能守住肺炎疫情嗎？命理師擲筊解答：還有很多後續

香港39歲男染武漢肺炎喪命...是長期糖尿病患者　專家：有直接關係

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

國際熱門新聞

鑽石公主號再增60確診　整船共計130人

鑽石公主號再增60確診！　全船累計130例

調查「武漢肺炎病毒」權威竟猝死

專家：英國有大爆發武漢肺炎風險

鑽石公主號實錄「船上一天天恐怖擴散」

鑽石公主號新增6確診身分曝光！

日研究：5成↑武漢肺炎患者被「無症狀感染」

血佈滿地！夫妻領養只為「把狗炸來吃」

軍人濫射30死！泰國陸軍宣布調整武器規則

民眾狂掃囤貨！　新加坡超市「限購令」

泰軍人遭欠佣金　談判破裂引殺機

WHO專家小組飛往北京　譚德塞：研究新冠病毒

英國成第二大疫區！原因曝光超無奈

日本「入境傳染秘密蔓延」　專家警告：境內恐爆發流行

更多熱門

相關新聞

台商產線恢復估3成　未來4周關鍵期

台商產線恢復估3成　未來4周關鍵期

大陸企業受新型冠狀病毒肺炎影響，放假17天後今（10日）起陸續開工，但資深台商坦言，受部分員工無法無期回來上班、城市加強人員管制等影響，這一周內，整體復工後的產量，「到三成以上就不錯」。而長三角、珠三角地區台商可能會比華中快一點，但能否回歸到百分百，未來2到4周將是關鍵期。

台灣痊癒第2例！染武漢病毒男台商可望出院

台灣痊癒第2例！染武漢病毒男台商可望出院

20台人困鑽石公主14天崩潰！台魔術師「急發求救訊號」

20台人困鑽石公主14天崩潰！台魔術師「急發求救訊號」

從數字看懂台灣口罩之亂的真相

從數字看懂台灣口罩之亂的真相

模型預估疫情將達高峰　武漢恐50萬人染病

模型預估疫情將達高峰　武漢恐50萬人染病

關鍵字：

武漢肺炎中國新加坡國際會議英國韓國超級感染者世界疫情東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

釀「衛生紙之亂2.0」　她大發疫情財

長髮妹疑朝門把吐口水！社區內30人確診武漢肺炎

17年沒生病！72歲健美阿公「染武漢肺炎病逝」

藍營立委發文　痛批醫界連署冷血

冷氣團今晚最冷探10度　鋒面報到「全台2天雨」時間曝

汐止和林口哪個潮濕？答案一面倒：電費破萬

快訊／國1北上驚傳交通事故！居民傻：聽到蹦一聲

《想見你》3人謎團解開　陳韻如「死亡關鍵」曝光

快訊／繼北京又一線城市！　上海也「封閉式管理」

《想見你》陳韻如「模仿黃雨萱」　他第一個看出破綻

實名制3天藥師賭爛了！「霸氣跑馬燈」連發4公告

日「變態教主」最難忘這5位AV女優

里長忘關廣播器麥克風　床上聲音傳遍村里

14縣市低溫特報！2波鋒面接力全台雨「有達寒流機率」

國內首例無症狀感染者　旅歐夫婦小兒子「體內病毒量高」

更多

最夯影音

更多
新奇！板橋隱藏版「雞佛拌麵」　口中化開濃厚麻油香氣超入味

新奇！板橋隱藏版「雞佛拌麵」　口中化開濃厚麻油香氣超入味
結婚近200萬！場地+桌錢占一半 擁有與愛人的美好回憶：很值得

結婚近200萬！場地+桌錢占一半 擁有與愛人的美好回憶：很值得

吳亦凡玩健身滾輪秒落地ＸＤ　對比Angelababy潘瑋柏超落漆

吳亦凡玩健身滾輪秒落地ＸＤ　對比Angelababy潘瑋柏超落漆

吳宗憲心疼范瑋琪：蘇院長確實做錯了！　轟政府「花2億開口罩廠」...傻B！

吳宗憲心疼范瑋琪：蘇院長確實做錯了！　轟政府「花2億開口罩廠」...傻B！

AKIRA台北燈會開場熱舞　見小孩害羞曝 :想生

AKIRA台北燈會開場熱舞　見小孩害羞曝 :想生

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面