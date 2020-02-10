一場會議「3國6人染病」　新加坡國際會議疑似出現「超級感染者」

▲新加坡疫情特別工作小組7日召開記者會，宣布疫情調升至橙色警戒。（圖／路透）

記者范姜士航／綜合報導

新加坡新型冠狀病毒病例已經超過40位，而一家在亞洲及歐洲設有辦公室的全球氣體分析公司「仕富梅(Servomex)」，1月20日在新加坡舉行3天的跨國商務會議，員工在結束會議返國後，卻造成新型冠狀病毒全球傳播，至少3個國家6位員工感染新型冠狀病毒，讓外界擔心會議中出現了「超級感染者」。

據新加坡《海峽時報》報導，仕富梅公司自1月20日起舉辦為期3天的商務會議，共有109名公司員工參加會議，其中海外員工94名，當地員工15名。當天參加會議的27歲、51歲新加坡男性及38歲新加坡女性，在參加會議後被證實感染新型冠狀病毒，而同樣參加會議的2名韓國人、1名馬來西亞及1名英國人，也在返國之後被驗出了陽性反應，據瞭解會議中有名外國的員工來自武漢。

而在1月20日被邀請出席的舞獅團成員表示，他們通過報導才知道該場會議有參與者感染了病毒，並感到非常震驚，「我們只演出了5到10分鐘就離開了」，他們並沒有與員工直接接觸，也沒有留下來吃飯，目前值得慶幸的的是，團員沒有人出現相關症狀也沒有被要求居家隔離，但他們仍會採取必要的預防措施。

▲5名英國人和1名曾赴新加坡的遊客同住一間滑雪小屋後確診武漢肺炎。（圖／路透）

新加坡的君悅酒店總經理馬丁(Willi Martin)強調，新加坡衛生部門還在調查此案，他們還沒確定這些人是在何時何地感染，目前酒店的公共區域，飯店，會議場所，客房以及水療和健身中心都採取了最嚴格的清潔措施。

據英國《衛報》報導，參加會議的英國帶原者，曾在會議後前往法國白朗峰的滑雪小屋旅遊，返回英國後確診，法國官員在獲知此事後，立刻將合住的11人送醫檢驗，其中有5人病毒檢測結果為陽性，但病情都不是非常嚴重。參加會議後各國陸續出現疫情，不免許多人擔心該會議上是否出現了超級感染者。