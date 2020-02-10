普吉島觀光船相撞「船頭全爛」致2死！至少20名俄羅斯人受傷　俄方證實

▲外傳當時2艘船上總共有39人。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國普吉島東海岸10日上午8時許發生2艘觀光船相撞事故，至少有2人喪命。目前22名傷者已分別送往當地多間醫院接受治療，當地警方表示，2名死者均是小朋友，分別是一名12歲男童及一名6歲女童。俄羅斯衛星通訊社指出，此一事件已獲得俄羅斯大使館證實。

綜合Phuket News等外媒報導，事發於今上午約8時15分左右，Seastar公司的「Payan 5」觀光船當時從拉薩達（Rassada）出發，準備前往普吉皇家碼頭（Royal Phuket Marina）接遊客，正當船隻駛向碼頭通道的時候，就被另艘滿載遊客的「ALP」觀光船撞上。

據了解，當時2艘船上總共有39人。儘管救援人員對孩童實施心肺復甦術，但仍無法挽回孩子們的性命，已知死者為一名12歲男童及一名6歲女童。

當地官員表示，調查作業現已啟動，相關人員會先在現場進行初步檢查，隨後會前往醫院探視傷者。俄羅斯衛星通訊社指出，此一事件已獲得俄羅斯大使館證實，且超過20名俄羅斯公民在這起事件中受傷。