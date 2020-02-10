在垃圾上貼鈔票！母盼「家人幫忙做家事」開大絕...結果讓她超心涼

▲母親希望家人一起分擔家務。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者崔子柔／綜合報導

澳洲一位母親因為想讓丈夫和兒子分擔家事，於是突發奇想的在垃圾上貼鈔票，想看看他們會不會在金錢的誘惑下幫忙做家事，沒想到6天之後的結果讓她大感詫異。

綜合外媒報導，這位澳洲媽媽在臉書分享自己為期6天的測試結果。首先她把用完的衛生紙捲貼上20澳幣（約台幣405元），並在一旁寫上「誰看到就是誰的」，然後放在廁所馬桶旁明顯的地方，以吸引家人的注意。她每天更新這個紙捲的狀況，到了第3天地上還又多了一個紙捲，6天過後2個紙捲和20澳幣都沒有被動過，顯然家裡沒有人想要將它撿起來，當然這名澳洲媽媽的實驗也宣告失敗，結果整理家務的事還是由她一人獨自完成。

Mum attaches MONEY to rubbish around the house https://t.co/LHgfjI83lv pic.twitter.com/FI7KjoAt4o — readsector (@readsector) February 6, 2020

▲母親在垃圾上貼鈔票。（圖／翻攝自推特／@readsector）

不過，這名媽媽並不氣餒，她事後表示，雖然這次不成功，但有天也許會成功的讓其他家人主動幫忙家務，因此她下次想提高金額看看，希望能促使丈夫和兒子能幫忙打掃。

文章一PO後，已有4500個人按讚，不少網有覺得有趣，紛紛留言表示，「我家小孩應該會把抽出錢，再把垃圾放回原地」，也有人說「這個紙捲就算開始分解了我家也沒人會撿」、「就算衛生紙捲開始在我家的地板上分解了，也沒人會撿起來」、「我家的孩子可能會把垃圾撿起、然後抽出錢，再把垃圾丟回原地」。