在垃圾上貼鈔票！母盼「家人幫忙做家事」開大絕...結果讓她超心涼

▲母親希望家人一起分擔家務。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

實習記者崔子柔/綜合報導

澳洲一位母親因為想讓丈夫和兒子分擔家事,於是突發奇想的在垃圾上貼鈔票,想看看他們會不會在金錢的誘惑下幫忙做家事,沒想到6天之後的結果讓她大感詫異。

綜合外媒報導,這位澳洲媽媽在臉書分享自己為期6天的測試結果。首先她把用完的衛生紙捲貼上20澳幣(約台幣405元),並在一旁寫上「誰看到就是誰的」,然後放在廁所馬桶旁明顯的地方,以吸引家人的注意。她每天更新這個紙捲的狀況,到了第3天地上還又多了一個紙捲,6天過後2個紙捲和20澳幣都沒有被動過,顯然家裡沒有人想要將它撿起來,當然這名澳洲媽媽的實驗也宣告失敗,結果整理家務的事還是由她一人獨自完成。

Mum attaches MONEY to rubbish around the house https://t.co/LHgfjI83lv pic.twitter.com/FI7KjoAt4o