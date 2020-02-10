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最衰婚禮親友團！43人搭車觸高壓電竄火光　9人遭電死

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▲▼車禍。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲印度43人搭車前往婚禮，卻在途中觸碰高壓電，導致9人身亡。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭卉寧／綜合報導

參加婚禮原本是一件喜事，不料卻因意外全變調。印度奧里薩邦（Odisha）一處村莊的居民日前相約前往婚宴，43人浩浩蕩蕩的租了一輛巴士出發，沒想到途中巴士意外碰觸高壓電線，瞬間激起火光，導致多人受傷，更有9人不幸被電死。事後有民眾表示，引發意外的高壓線早就有問題，但相關單位遲遲未處理，才會釀成悲劇。

綜合外媒報導，奧里薩邦丹加魯帕度村（Dangulupadu）日前有43位居民租下一輛大巴士，準備一起前往外地參加婚禮，結果巴士卻在行駛途中，意外遇到一條高壓電下垂落，並觸碰到巴士車身，頓時激起陣陣火光，巴士也當場開始自燃。

事發當下現場一片混亂，巴士內的乘客四處亂竄逃生，儘管警消人員在接獲目擊者報案後就隨即趕抵現場，但由於切斷高壓電線及滅火的作業繁雜，花費將近半小時才解決，導致9人遭不幸電死，且有30多人受傷。

該起事故也引起許多民眾關注，不少人都表示，釀成意外的高壓電線早就有問題，也曾向相關單位反映過，但遲遲沒有人處理，才會導致這起事故發生；而當地政府事後也決定向死者家屬發放慰問金，並表示會負起所有傷者的醫療費用。

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