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風暴襲歐洲釀數百航班取消！　澳洲雪梨30年最大豪雨撲滅30處大火

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▲▼風暴侵襲歐洲，德國大淹水。（圖／路透）

▲ 席亞拉風暴在歐洲帶來大雨。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

風暴席亞拉（Ciara）侵襲歐洲，9日在英國及歐洲北部大陸部分地區帶來暴雨和時速超過90英里（約145公里）的強風，迫使數百架航班停飛、火車停駛及運動賽事取消等。與此同時，澳洲雪梨正遭遇30年來最嚴重的一場暴雨，帶來大範圍的水災，卻也撲滅新南威爾斯州的2場大火。

《路透社》報導，英國因風暴席亞拉發布200多個洪水警報。北部的約克郡情況危急，洪水恐怕淹沒堤防，可能危及性命。席亞拉也對交通系統帶來嚴重影響，造成往返歐洲重要機場阿姆斯特丹史基浦機場（Amsterdam Airport Schiphol）的2401個航班被取消。

▲▼ 風暴侵襲歐洲。（圖／路透）

▲ 德國淹水嚴重。（圖／路透）

風暴席亞拉在德國被命名為薩賓（Sabine），使得往返法蘭克福機場（Frankfurt Airport）的約180架航班取消。德國最大航空公司漢莎航空（Lufthansa）也表示，10日取消自慕尼黑機場（Munich airport）起飛的短程及長程航班。

德國鐵路（Deutsche Bahn）警告，鐵路運輸將受到嚴重影響，晚間將停駛國內長途列車。英國鐵路網公司（Network Rail）則表示，惡劣的天氣造成電線斷裂、樹木堵住軌道，對整個系統造成問題，警告人們非不得已不要出門。

目前所有進出英國多佛港（Port of Dover）的航運活動都暫停，北部的亨伯橋（Humber Bridge）則面臨1981年開通以來第二次關閉。倫敦的8個皇家公園被關閉，就連吸引大批遊客的白金漢宮衛兵交接儀式也取消。

▲▼澳洲大雨。（圖／路透）

▲ 澳洲降下大雨。（圖／路透）

另一方面，澳洲過去4天內降雨量達到391.6毫米，是該國2月份平均降雨量的3倍多。洪水造成大約10萬戶家庭斷電，還可能危及生命，但豪雨也使去年燃燒至今的新南威爾斯州野火火場剩下17處。

該州消防當局10日下午表示，周末的降雨已經撲滅30多處火災，「這是這段時間以來我們所知最正面的消息。」最近被撲滅的是雪梨西北近郊的哥斯伯斯山（Gospers Mountain）大火，去年10月以來燒毀近51.2萬公頃土地，曾因火勢太大被認為無法撲滅。肖爾黑文市附近的卡羅萬（Currowan）山火則在9日撲滅，此前已經燃燒74天，燒毀近50萬公頃及312棟房屋。但氣象局也警告，火災地區特別容易發生洪水，且快速流動的洪水可能攜帶大量火災碎片。

大雨帶來嚴重災情，光是雪梨在周末期間就有200人被救難隊援救出。雪梨市中心9日下午有一輛汽車被倒下的樹木壓碎，車上4人受傷；今早救難隊員則持續搜索一名開車在橋上被沖走的男子。國家緊急救援服務中心（SES）發言人柯比（Matt Kirby）表示，「到處都受到侵襲，很難確定哪裡最嚴重。」

國家緊急事務部長艾略特（David Elliott）呼籲民眾保持警戒，遠離洪水並盡可能遠離道路。緊急部門也建議民眾，10日盡量在家中上班，以避免混亂。雖然雪梨中部的雨勢已經在10日停止，預料本周還會有更多降雨。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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