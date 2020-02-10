武漢肺炎疫情蔓延　義大利再悍拒中國復航要求

▲義大利衛生部長史伯蘭沙（Roberto Speranza） 。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

義大利因暫停對中國直航導致雙邊關係急凍，義國政府幾經內部角力後，維持停飛政策。義國衛生部長昨天接受義媒專訪強調，外交與經貿利益固然值得考慮，但都比不上健康重要。

中國外交部7日片面宣稱義國已同意恢復部分直航，但旋即遭到義國政府駁斥，義大利從去年率先加入「一帶一路」後一直走親中路線，義國這次悍然表態讓社群網路上不少中國網友驚呼「這臉打得好腫」。

中國第一時間並未對此尷尬的外交事件回應，倒是義國衛生部長史伯蘭沙（Roberto Speranza）昨天接受義大利第一大報「晚郵報」（Corriere Della Sera）訪問時，再度強硬宣示義大利內閣全體，包括外交部，都對停飛中國政策有高度共識，此路線不會有任何鬆動。

義大利衛生部的大動作，被認為是要防堵親中派的義大利外交部長迪馬尤（Luigi Di Maio），因為「義大利時報」（La Stampa）8日報導，義國外交部確實曾與總理府研商，試圖在不牴觸衛生部要求下重新開放部分中義航班，雖此規劃「並未預期要立即執行」。

中國外交部副部長秦剛6日召見義大利駐華大使方瀾意，對於義大利在1月31日宣佈暫時中斷直航中國表達強烈不滿，中國官媒新華社、中央電視台7日凌晨以快訊報導，義國將部分恢復中義通航。

中國駐義大使館7日在官網首頁公告8日的兩班中義復航航班，中國國航網站也立刻開始售票，沒想到幾小時後因義大利政府否認而生變。中國駐義使館事後默默撤下公告，表示因「訂票人數不足」航班取消，改請仍滯留義大利的中國旅客，上網登記搭乘12日的疏運包機返國。

不少旅義華人在義大利媒體讀到義國政府拒絕復航的新聞，再看到中國駐義使館公告的航班取消原因是「訂票人數不足」，紛紛在網路打趣說「誰會相信？在國外就不用搞這套了」，但不少留言遭刪除。

台灣駐義代表處的臉書官網也發文調侃中國又發佈「假新聞」，義處小編以流行語「哈囉！是在哈佛嗎？」開頭，強調網路傳聞中義將有部分班機復航，只剩台義還沒復航，這是不實消息。（編輯：高照芬）