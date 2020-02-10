英國西班牙各添1例！星國出差男累計影響7人　法國小鎮全村接受篩檢

▲ 英國男子赴星國出差後前往法國滑雪勝地，回國後確診武漢肺炎。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國阿爾卑斯山上滑雪勝地萊孔塔米訥-蒙茹瓦（Contamines-Montjoie）一棟小木屋內有多達5人確診感染武漢肺炎，疑似都與一名此前曾赴新加坡出差的英國男子有關。英國及西班牙衛生當局9日證實，2國各出現一起新的確診個案，同樣也與該名英國男子有關。

英國9日宣布國內第4起武漢肺炎病例，西班牙則出現第2起。官員指出，他們都是赴法國旅行時被感染。此前有5名住在萊孔塔米訥-蒙茹瓦小鎮滑雪小屋的英國人在法國確診，先前曾和赴新加坡參加商務會議感染的男子同住。

西班牙國家微生物學中心表示，一名英國男子在地中海度假勝地馬約卡島（Mallorca）確診武漢肺炎，目前正在掌握他的接觸者。該名男子住在馬約卡島上，1月底前往法國一處滑雪場感染病毒，目前正隔離治療，病況良好。西班牙當局並未明指萊孔塔米訥-蒙茹瓦小鎮，但法國其他僅有的2起病例發生地都距離滑雪場很遠。

英國的全球氣體分析公司Servomex於1月初在新加坡君悅酒店舉行會議，有15名星國人及94名外國人參加。來自英國布來頓的中年男子會議結束後回國途中曾停留法國滑雪小屋，返回英國後確診。法國當局獲知此事後對小木屋內的11名英國人進行病毒篩檢，其中5人呈陽性反應，包括一名9歲兒童。

至此歐洲已有7起病例與該名英國男子有關，法國當局採取行動，對萊孔塔米訥-蒙茹瓦村莊居民展開病毒檢測。該滑雪場目前維持開放，但由於病毒篩檢仍在持續，附近的2所學校本周暫停上課。

確診9歲兒童的同學及其家長共約100多人接受篩險，似乎對此態度從容。居民里歐（Emmanuelle Rieu）表示，「我們不該因此多疑。如果孩子們被感染，我會想知道該採取什麼必要的措施，不然我不會擔心太多未來可能發生的事。」

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