21歲女飼育員餵養獅子...下秒突遭攻擊　當場被咬死

▲南非野生動物館一頭獅子將飼育員攻擊致死。（圖／翻攝自推特／@Netwerk24）

實習記者崔子柔／綜合報導

南非一處野生動物館傳出飼育員遭咬致死悲劇！21歲女飼育員威克（Swans van Wyke）在餵養獅子時突然被襲擊，全身被咬傷當場死亡。消息一傳出，許多網友覺得為了避免悲劇再度發生，應將失控的獅子安樂死。

據《紐約郵報》（NEW YORK POST）報導，21歲的威克在林波波省（Limpopo Province）貝拉貝拉野生動護保護區的野生動物館工作。日前她一如平常一樣進入圍欄內餵食獅子，沒多久，外頭另一名員工就聽到慘叫聲，便立刻找了醫護人員一同進入現場，趕去時威克已經倒在血泊中，身上滿是咬痕及爪痕，醫師見到她的傷勢當場判定死亡。

當地警方確認威克是在工作時被獅子攻擊，但還未釐清獅子為何突然失控，目前全案仍待進一步調查中。消息一出，不少網友認為這頭獅子應該被安樂死，因為野生動物的性格難以捉摸，攻擊事件可能再度發生，而對於威克的死，也紛紛留言哀悼。

▲獅子是危險的動物。（圖／達志影像／美聯社）