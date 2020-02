影／鑽石公主號乘客將獲「全額退款」　13艘外籍郵輪取消赴日行程

▲郵輪鑽石公主號(Princess Cruises)受到新型冠狀病毒疫情波及,乘客將獲全額退款。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合外電報導

郵輪鑽石公主號(Princess Cruises)受到新型冠狀病毒疫情波及,停泊在日本橫濱港的外海,船上目前累計70人確診。其營運郵輪公司10日宣布,所有乘客將獲得全額退款,以及與這次旅程相同金額的優惠額度。此外,已有13艘外籍郵輪取消停靠日本的行程。

綜合日本《共同社》、BNO Newsroom報導,擁有鑽石公主號的美國郵輪公司10日宣布,船上所有被隔離的乘客將獲得全額退款,此外,也將收到與這次旅程相同金額的優惠額度,以便日後再展開另一次郵輪旅遊。

Our global team is working tirelessly to continue supporting #DiamondPrincess guests and crew during this challenging time. As onboard needs continue to evolve, here’s an update on our current priorities. We will continue to provide updates as available: https://t.co/UBg4pIrrYI pic.twitter.com/IBSvpay7lD