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影／鑽石公主號乘客將獲「全額退款」　13艘外籍郵輪取消赴日行程

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武漢肺炎,新型冠狀病毒,鑽石公主號。（圖／達志影像／美聯社）

▲郵輪鑽石公主號（Princess Cruises）受到新型冠狀病毒疫情波及，乘客將獲全額退款。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

郵輪鑽石公主號（Princess Cruises）受到新型冠狀病毒疫情波及，停泊在日本橫濱港的外海，船上目前累計70人確診。其營運郵輪公司10日宣布，所有乘客將獲得全額退款，以及與這次旅程相同金額的優惠額度。此外，已有13艘外籍郵輪取消停靠日本的行程。

綜合日本《共同社》、BNO Newsroom報導，擁有鑽石公主號的美國郵輪公司10日宣布，船上所有被隔離的乘客將獲得全額退款，此外，也將收到與這次旅程相同金額的優惠額度，以便日後再展開另一次郵輪旅遊。

郵輪公司在推特上表示，由各界專業人士組成的跨國團隊正持續提供支援，乘客與工作人員的健康、福祉與醫療需求是首要考量與第一優先工作，各方組織都投入額外資源協助。醫師與護理師已經登船支援，心理專家與藥劑師很快就會加入。此外，受隔離者的藥物與社交需求也是關注要點，團隊隨時都會依據乘客、船員或日本厚生勞動省給予的回饋改進支援行動。

武漢肺炎,新型冠狀病毒,鑽石公主號。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼「鑽石公主號」郵輪停靠在日本橫濱港，船上確診人數持續增加。（圖／路透）

▲鑽石公主號船上目前70人確診感染新型冠狀病毒。（圖／達志影像／美聯社）

鑽石公主號郵輪受到新型冠狀病毒疫情影響，目前停泊在日本橫濱港外，截至2月10日為止，船上一共70人確診。日本厚生勞動省表示，新增6名病患中，1人是乘客，5人是工作人員，菲律賓公民4人，烏克蘭與美國籍各1人，由於船員在篩檢結果出爐以前仍在工作，因此也將針對船上衛生管理問題展開調查。

另外，日本國土交通省10日表示，2月原有14艘外籍郵輪預計停靠日本，其中13艘已中止行程。唯一維持正常營運的郵輪是「海洋之夢號」，隸屬美籍郵輪公司，預計15日在橫濱港停靠，16日停泊於神戶港。

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