遭困鑽石公主號…美夫婦向川普求援！75歲作家：不想裝在「骨灰盒」內回去

▲鑽石公主號從本月4日停靠在橫濱港至今。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本籍郵輪「鑽石公主號」停靠在橫濱港外已6天，自從該郵輪爆出第一起武漢肺炎確診病例後，各國的旅客必須在船上進行個人艙房隔離14天。而這段時間內卻不斷爆出確診病例，至今已70人感染，讓船內的乘客各個人心惶惶，更有去度蜜月的美籍夫婦直接向川普喊話，要川普救救他們；還有人直呼不想被裝在骨灰盆裡回家。

▲船上確診人數已達70例。（圖／達志影像／美聯社）



根據CNN報導指出，目前共有428名美國公民在鑽石公主號上隔離，在疫情爆發後，該艘郵輪成了「漂浮隔離區」，所有旅客必須在個人艙房內隔離14天，但確診病例卻不斷增加。

新婚夫妻巴索（Basso）夫妻表示，他們為了這趟蜜月旅行，存了近2年的錢，「我們應該在安全的環境中被隔離，而不是感染已經擴散的船上。」巴索夫妻更透過CNN向美國總統川普喊話，「川普！救救我們！快派出政府的飛機，把我們從這艘船上帶出去。」

▲▼部分乘客能在陽台上透氣，但大部分的人船艙內並無對外窗。（圖／達志影像／美聯社）



巴索夫妻說，他們的健康狀態很好，但精神狀況卻不太好，因為人力吃緊的關係，他們取得飲用水的時間越拖越長，「隔離第一天向外索取2瓶水要4小時，但第二天開始我們們只能要到2杯水。」目前，美國政府預計在船上乘客結束14天隔離後撤離焦急等待的數百名美國人，但官員遲遲沒有提出具體計畫，讓美國乘客懷疑，難道只有確診感染才是逃離這艘船唯一的方法？

而美國作家寇特（Gay Courter）也同樣被困在鑽石公主號上，她形容這簡直就是待在一間被汙染的監獄內，「我和我的丈夫已經75和77歲，我們屬於很容易生病的一群，待在房間裡並不安全。」寇特已經聯繫保險公司，希望能安排緊急小組帶她離開船上，她也願意接受疫檢，只是船上的空氣循環讓人生病，「我如果感染了，我可能活不下去，我可不希望被裝在『盒子』裡回家。」

▲船上許多慢性病患藥物將用罄。（圖／達志影像／美聯社）



另外，根據《福斯新聞》報導，35歲的美國婦人麗貝卡（Rebecca）出現輕微咳嗽症狀，確診後被救護車送往醫院，但他的丈夫肯特（Kent）檢測結果為陰性，所以繼續單獨被留在他們被隔離的船艙中。肯特說，沒有人來替這間房間消毒，所以他染上武漢肺炎似乎是遲早的事，而且他們和郵輪工作人員的交談極少，都是透過記者或其他病患才得知最新情形。

也有一名台灣籍乘客8日向《中央社》表示，在船艙內身心壓力極大，大家紛紛在LINE群組表示，「我們的艙房已幾天沒整理了，地毯非常髒，非常容易引起粉塵飛揚，就有機會包覆在武漢肺炎病毒進入空調循環到各艙房造成交叉感染病例不斷出現，剛才廣播也有說又送出檢體，不知是否就是這原因引起的。」

目前鑽石公主號郵輪共有70人確診罹患武漢肺炎，據了解，鑽石公主號的乘客及船員共有3700人，目前已有336人接受檢測，確認70人為陽性反應，且由於郵輪上的人員在隔離期間無法下船，有1850名患有慢性病或有用藥需求的乘客，已向日本政府要求提供醫療用品。

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