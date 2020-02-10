伊波拉病毒發現者警告：英國可能出現「武漢肺炎大爆發」

▲停靠於日本橫濱港的「鑽石公主號」遊輪，目前已有70人確診，讓這艘英國籍遊輪的確診人數被歸於英國確診個案中，成為僅次大陸的第二大疫區。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者戴雅真倫敦9日專電

英國今天境內出現第4起2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）確診病例，發現伊波拉病毒的微生物學家警告，英國可能會出現疫情「大爆發」。

「星期日泰晤士報」報導，伊波拉病毒共同發現者 、倫敦衛生暨熱帶醫學院（London School of Hygiene & Tropical Medicine）院長皮歐特（Peter Piot）表示，他對於病毒的快速傳播，以及每天的「龐大」新增病例感到「越來越感憂心」。2019新型冠狀病毒的危險性高於伊波拉病毒。

報導說，截至當地時間8日，全球至少28國出現疫情，大約3萬5000人感染，光是昨天一天就出現3500起新確診病例，其中死亡病例達811例，已經超越2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的全球死亡人數。

皮歐特表示：「因為傳播方式，病毒更加具有威脅性，傳染的潛在性要高出非常、非常多。」即使死亡率低，「若非常多的人遭到感染，仍會造成很可觀的死亡人數」。

▲發現伊波拉病毒的微生物學家表示，因為傳播方式，讓2019新型冠狀病毒更加具有威脅性。（圖／路透）

曾擔任聯合國助理秘書長，率領全球對抗AIDS（後天免疫缺乏症候群）的皮歐特也表示，如果確診病例人數暴增，英國的國家醫療保健服務（NHS）可能會不堪負荷。「NHS的負荷已經非常重，如果突然又有大量的肺炎或上呼吸道感染病患，NHS難以照常運轉。」

皮歐特說，直到2月底或3月之前，疫情還不會來到最高峰，但在疫情爆發結束之前，疫苗也「不太可能」 問世，不會有解藥。

世界衛生組織（WHO）目前認定新型冠狀病毒的疫情尚未構成「大流行」（pandemic），一旦認定為大流行，將是十多年來首次。

皮歐特指出，英國可能也逃不過確診人數攀升。他表示：「在當今社會，傳染疾病不可能只限於當地，在距離上萬英里遠的中國發生疫情，也有可能造成這裡（ 英國）大爆發。」

▲世界衛生組織（WHO）宣布，大陸新型冠狀病毒疫情已構成「國際關注公共衛生緊急事件」。（圖／路透）

他說，那些已經感染病毒，但尚未出現症狀的人數是「一大未知數」。他也表示，比起SARS，2019新型冠 狀病毒的疫情爆發更像是H1N1新流感（又稱豬流感）。

皮歐特認為，中國當局比起SARS爆發時「開放了許多」，雖然地方當局其實可以更早開始行動。

根據政府設立的專頁，英國當地截至9日上午9時， 共有795人接受2019新型冠狀病毒檢測，791人為陰性， 4人為陽性確診。英國公民目前有9人確診，其中5人在 法國、1人在日本、1人在西班牙，2人在英國。英國當 地確診的4例有2人為中國籍。（編輯：陳惠珍） 1090210