南韓3公民在中國確診！第3波撤僑專機明出發　料載回150人

▲南韓將展開第3波撤僑行動。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓政府10日上午宣布，第三波專機撤僑行動將於明日（11）展開，12上午返抵首爾金浦機場，撤僑人數約落在150人左右，除了韓籍公民之外，也會一併把中國籍親屬帶回南韓。至於目前身在忠清北道鎮川郡接受隔離觀察的173人，若沒有出現異常症狀，將會在15日全數解除隔離。

韓聯社報導，南韓迄今感染2019新型冠狀病毒的確診病例已來到27例，其中3人已治癒出院。不過，中央應急處置本部副本部長金剛立稍早召開記者會時表示，根據世界衛生組織（WHO）及中國政府9日的通報，曾在山東省的3名南韓公民確診感染，是一名上月31日確診的中國籍女性家屬，所幸3人病情穩定，目前正在醫院接受治療當中。

▲南韓防疫對策本部每日當地上午10時與下午5時（台灣時間上午9時及下午4時）都會發布2019新型冠狀病毒的最新疫情消息。（示意圖／達志影像／美聯社）

金剛立也提到，第3架撤僑包機將於11日前往武漢，從仁川出發，並於12日上午飛返首爾金浦機場，相關細節正在與中方協商當中，而獲准撤離的人員屆時返回南韓後，將會被安置在京畿道利川市聯合軍事大學國防語言學校接受隔離。

此前，南韓已派出2架專機自武漢撤僑，接回701公民，分別安置於忠清北道鎮川郡及忠清南道牙山市的臨時設施當中進行隔離觀察。

行政安全部10日表示，忠清北道鎮川郡國家公務員人才開發院目前有173人正在隔離，分別為31日被安置的156人及入境有症狀送醫檢測陽性的17人，若沒有出現異常症狀，將會在15日全數解除隔離，並由專車護送返家。

►日本「入境傳染秘密蔓延」 專家警告：做好武漢肺炎在境內爆發的準備！

►遭困鑽石公主號…美夫婦向川普求援！75歲作家：不想裝在「骨灰盒」內回去

►美醫學報告：武漢肺炎「急速失控」源自醫院密閉空間 無解藥只會越來越失控！