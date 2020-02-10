女老師傳裸照色誘15歲男學生　9次床戰「自己小孩也在家」

▲當地警方在網路上公布女老師涉案消息。（圖／翻攝自Facebook／Zachary Police Department）

記者李振慧／綜合報導

美國路易斯安納州一名女老師日前被控，去年夏天在家中與15歲男學生多次發性關係，而且每次發生時她自己的孩子也在家，警方還發現，她提供含有四氫大麻酚的煙油給對方吸食，目前已被逮捕並關押在警局。

在扎卡里市(zachary)西北中學(Northwestern Middle School)擔任科學老師的34歲女子席爾瓦(Ellarea Silva)，被人發現在郵件中夾帶裸照與影片色誘15歲學生，並載對方回家發生性關係，次數多達8、9次之多。受害少年後來想要結束關係，卻被席爾瓦苦苦哀求不要聲張，否則會影響到她的事業與家人，不過紙包不住火最後消息仍曝光。

席爾瓦於上月24日開始被校方停職，然而當時校方卻沒有對外曝光消息，直到一周後市議員蒙哥馬利(Lael Montgomery)本月5日發表校長信件，裡面提到對方擔心「一名孩子很有可能在老師手中失去了清白」，指控警方的無作為才讓這起案件正式曝光。

席爾瓦已於6日自首，將面臨與青少年發生不雅行為、提供口交等多項指控。校方發表聲明，澄清他們並沒有掩蓋任何事情，警方則表示，自從上月接到報案後，便一直與東巴頓魯治郡(East Baton Rouge Parish)警局展開聯合調查。

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