日專機撤僑「首批最快12日解除隔離」　疫情衝擊…日中定期航班減6成

▲日本首批撤僑包機於1月29日上午飛抵東京。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本迄今派出4架專機撤僑，搭乘首架專機返國的第一批僑民目前仍在指定地點接受隔離當中，將於明（11日）再一次接受檢測。最新消息指出，若最終結果為未感染2019新型冠狀病毒，最快12日就能解除隔離措施，走出待了近2周的指定住所。

綜合NHK等日媒報導，日本政府的4架撤僑專機先後載763人來到東京羽田機場，經過檢查評估，部分人士入住政府指定地點進行隔離。前3班全為日本人，而第4架班機除了119名日籍公民之外，基於人道因素，也把一行人的親屬們帶來日本，包括77名中國籍人士及2名台灣人。

目前搭乘首架撤僑專機的部分僑民仍在指定地點接受隔離當中，最新消息指出，明日將啟動新一波檢測作業，若最終結果顯示為未感染2019新型冠狀病毒，最快12日就能解除隔離措施。

此外，在疫情爆發後，日本與中國之間的定期航班也大受影響。國土交通大臣赤羽一嘉今稍早透露，日中定期航班數量減少約莫6成。他補充說明，此一統計並未列入香港、澳門及台灣。

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