紐約飛倫敦「不到5小時」　風暴吹出英航最快飛行紀錄

▲英國航空（British Airways）創下紐約到倫敦最速紀錄。（圖／路透）

記者范姜士航／綜合報導

英國航空公司(BA)在昨(9)日打破紐約到倫敦最速紀錄，這次航程僅花了4小時56分鐘，比過往的班機快了80分，創下亞音速的最快紀錄。

根據BBC報導，英國航空公司從紐約飛往倫敦的波音747-436班機，在受到席亞拉(Ciara)風暴的噴射氣流影響，讓該班機的時速高達「825英里(1327公里)」，提供在線飛行追蹤平台Flightradar24也在twitter發佈消息，過往飛行平均時間大約是6小時13分，這次不僅快了80分鐘，也打破了挪威航空在此之前5個小時13分鐘的記錄。

Fastest across the Atlantic tonight from New York to London so far is #BA112 at 4hr56m. #VS4 in 4:57, and #VS46 in 4:59. https://t.co/gfYoHGV3Y6https://t.co/kMhjCqdEtt



If we're not mistaken, BA now retakes the fastest subsonic NY-London crossing from Norwegian. pic.twitter.com/Sr1GPeAjuh — Flightradar24 (@flightradar24) February 9, 2020

前英國航空飛行員Alastair Rosenschein對此表示，每年在這個時候，風暴都會非常強大，若是在飛行員把飛機飛在不穩定氣流將會產生危險，但如果在風暴的的核心氣流中，他不只是快速，也會是非常平穩的飛行。而這架飛機儘管行進速度超過音速，但飛機本身的速度仍沒有打破音速記錄。

對此英國航空表示，他們始終將安全放在最優先的位置，而不會是速度紀錄，這次是飛行員利用了充分的天氣條件，將顧客提前帶回了倫敦。但席亞拉風暴雖然讓飛行時間打破紀錄，卻在地面上讓德國法蘭克福與荷蘭阿姆斯特丹因暴風雨停駛了100多個航班。

而目前橫跨大西洋速度最快的紀錄保持者是協和飛機公司，在1996年紐約飛倫敦僅花2小時52分59秒，而當時最高時速為每小時1350英里(2172公里)。