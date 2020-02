紐約飛倫敦「不到5小時」　風暴吹出英航最快飛行紀錄

▲英國航空(British Airways)創下紐約到倫敦最速紀錄。(圖/路透)

記者范姜士航/綜合報導

英國航空公司(BA)在昨(9)日打破紐約到倫敦最速紀錄,這次航程僅花了4小時56分鐘,比過往的班機快了80分,創下亞音速的最快紀錄。

根據BBC報導,英國航空公司從紐約飛往倫敦的波音747-436班機,在受到席亞拉(Ciara)風暴的噴射氣流影響,讓該班機的時速高達「825英里(1327公里)」,提供在線飛行追蹤平台Flightradar24也在twitter發佈消息,過往飛行平均時間大約是6小時13分,這次不僅快了80分鐘,也打破了挪威航空在此之前5個小時13分鐘的記錄。

Fastest across the Atlantic tonight from New York to London so far is #BA112 at 4hr56m. #VS4 in 4:57, and #VS46 in 4:59. https://t.co/gfYoHGV3Y6https://t.co/kMhjCqdEtt



If we're not mistaken, BA now retakes the fastest subsonic NY-London crossing from Norwegian. pic.twitter.com/Sr1GPeAjuh