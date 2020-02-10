美醫學報告：武漢肺炎「急速失控」源自醫院密閉空間　無解藥只會越來越失控！

▲美醫學雜誌認為，疫情爆發可能源自於醫院。（圖／路透）



記者陳亭伃／綜合報導

隨著中國武漢疫情並未得到緩解，外界紛紛開始做出原因分析，其中美國醫學會雜誌（JAMA）就發表文章表示，新型冠狀肺炎之所以一開始就「失控」主要原因就是院內感染，並非所謂的「超級傳播者」，此外至今各方研究尚未有頭緒，也可能造成「越來越不能控制」的局面。

根據《美國醫學會雜誌》中提到，分析武漢市內138例確診新型冠狀肺炎患者，其中有41％患者跟院內傳播有關，若具體來說，研究中有40名醫護人於遭到17名確診病患感染，這也表示所有患者中有26％可能是重症，甚至有4.3％的人死亡。研究人員表示，雖無法確切證實醫院傳染的數據，但是依據與患者相處時間越多、越長，確診數也越來越急升，可以合理懷疑爆發疫情的地方就在醫院。

幾日前，武漢市內一間精神醫院爆發80人集體確診，其中包括病患與院內醫護人員，而醫護人員在返家後與親友相處，恐怕已經讓病毒迅速擴散。此外，專家也表示，目前尚未有解藥與疫苗，甚至各國研究團隊都對新型冠狀病毒尚未有確切的了解資訊，恐將會造成新的失控狀態。

前美國疾病管制暨預防中心（CDC）主管佛瑞登博士（Dr. Thomas R. Frieden）就擔心，「新型冠狀病毒能被控制的可能性越來越小」。

中國疫情延燒未緩，目前已高達80多城進行「封閉管理」，10日北京也宣布「疫情防控通告嚴格居住小區封閉式管理」，形同半封城的狀態，外來車輛、人員不得進入，抵達北京的人也必須通報健康狀況並進行登記，抵達北京前14天內，從疫區離開或有過和疫區人員接觸史的人員，應按規定接受檢查或居家觀察，主動報告健康狀況，配合相關管理服務，一律不得外出。