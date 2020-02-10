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日本「入境傳染秘密蔓延」　專家警告：做好武漢肺炎在境內爆發的準備！

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▲▼日本官員戴上口罩，等待從武漢返回的國民。（圖／路透）

▲武漢肺炎蔓延，挑戰日本醫療體系。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

停靠在日本橫濱的「鑽石公主號」，目前已經傳出70例確診，日本境內則是有25例，在觀光大國日本的防疫政策下，專家卻早已在憂心，「日本爆發武漢病毒流行，恐怕只是遲早的事情」，而日本的醫療體制也將面臨巨大的考驗。

根據日本《共同社》報導，日本國立感染症研究所感染症疫學中心負責人鈴木基認為，武漢肺炎不如SARS般有危險性，但跟季節流感相比，確實較為嚴重，然而日本境內已經傳出25例確診，恐怕已經開始輕微蔓延，入境後傳染的可能性並不是沒有，甚至可能出現重症化的現象。

關於新型冠狀病毒的傳染力，原先認為一個患者可以傳染的人的數值為1.5～2.5，而流感則是2～3，因此日本感染症學會認為，武漢肺炎應該是與流感相同程度，主要透過咳嗽、打噴嚏等飛沫傳染，或是接觸性經過眼口鼻傳染。

此外，鑽石公主號上的大規模感染，專家認為人傳人的病毒感染力，可能比之前預估更強。如今世界各地面對病毒蔓延，等同於挑戰各方的醫療體制，感染症疫學中心也推測，在患者持續增加的武漢已經來不及對輕微症狀的人進行檢查，數據上可能都是以重症患者居多，而醫護人員、病床不足，也導致醫療體系崩潰。

感染症學會也表示，日本應該要在可能爆發大流行前採取應對措施，尤其對中老年者，目前政府對於新流感患者政策終，要求症狀較緩、或是輕微者，可以在家隔離觀察，避免全部塞進醫院造成醫療負擔。

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