泰軍人濫射30死！數百人聚集悼念…倖存者為救人中彈

▲數百人上街參與悼念儀式。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

泰國士官長賈卡班特（Jakrapanth Thomma）持槍掃射商場造成30人死亡、58人受傷的慘案，數百名泰國民眾也聚集在案發的呵叻府（Korat）一處廣場，進行守夜弔念儀式。僧侶們帶頭誦經，人們放下白花紀念遇難者，有許多人甚至流下了眼淚，當地居民表示，事發當下內心只有憤怒，「想幫忙卻又什麼都做不了。」

呵叻府數百居民9日晚上在著名的「陶蘇蕾娜麗紀念碑廣場」（Thao Suranari Monument）舉行悼念儀式，民眾手持燭火在僧侶的誦經祈福下，悼念在槍擊案中遇害的死者。當地居民Chirathip Kurapakorn表示，事發當時她的內心只有憤怒，「我有兩個孩子，只是想好好在這裡生活，案發當晚我根本睡不著，我想幫忙卻又什麼都做不了。」

▲數百人持蠟燭悼念。（圖／達志影像／美聯社）



其中，也有許多倖存者的家屬也來到了現場，倖存者Jirattikarn Nobthai的母親向媒體表示，當時他的兒子騎腳踏車經過知名商場21航廈（Terminal 21），結果突然槍聲大作，他趕緊跑去幫助其他人，結果自己卻中彈。Nobthai的家人在網路上發文募款，因為他們無法負擔龐大的手術費，所幸在各界幫助下，Nobthai已經完成手術，拆除其中一邊腎臟，目前人在加護病房觀察。

▲警方協助民眾撤離。（圖／達志影像／美聯社）



41歲的居民Kreangsak Suwanpantakul仍舊對槍案感到震驚，「人們會說這是（大規模槍擊案）是美國的事情，尤其是公開場合的槍擊案，但在泰國，尤其是在呵叻府，這樣的事情應該永遠不會發生。」槍案發生後，在商場外有許多機車出租業者，也聚集到當地協助民眾撤離，更有許多人自發到醫院捐血。

槍手賈卡班特也在對峙17小時後遭擊斃，泰國媒體指出，賈卡班特身兼房產公司的經紀人，沒想到卻被拖欠5萬泰銖（約台幣4萬7150元）的仲介費，才憤而痛下殺手。

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