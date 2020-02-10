　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰軍人濫射30死！數百人聚集悼念…倖存者為救人中彈

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼泰國呵叻府（Korat）槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

▲數百人上街參與悼念儀式。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

泰國士官長賈卡班特（Jakrapanth Thomma）持槍掃射商場造成30人死亡、58人受傷的慘案，數百名泰國民眾也聚集在案發的呵叻府（Korat）一處廣場，進行守夜弔念儀式。僧侶們帶頭誦經，人們放下白花紀念遇難者，有許多人甚至流下了眼淚，當地居民表示，事發當下內心只有憤怒，「想幫忙卻又什麼都做不了。」

呵叻府數百居民9日晚上在著名的「陶蘇蕾娜麗紀念碑廣場」（Thao Suranari Monument）舉行悼念儀式，民眾手持燭火在僧侶的誦經祈福下，悼念在槍擊案中遇害的死者。當地居民Chirathip Kurapakorn表示，事發當時她的內心只有憤怒，「我有兩個孩子，只是想好好在這裡生活，案發當晚我根本睡不著，我想幫忙卻又什麼都做不了。」

▲▼泰國呵叻府（Korat）槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

▲數百人持蠟燭悼念。（圖／達志影像／美聯社）

其中，也有許多倖存者的家屬也來到了現場，倖存者Jirattikarn Nobthai的母親向媒體表示，當時他的兒子騎腳踏車經過知名商場21航廈（Terminal 21），結果突然槍聲大作，他趕緊跑去幫助其他人，結果自己卻中彈。Nobthai的家人在網路上發文募款，因為他們無法負擔龐大的手術費，所幸在各界幫助下，Nobthai已經完成手術，拆除其中一邊腎臟，目前人在加護病房觀察。

▲▼泰國呵叻府（Korat）槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

▲警方協助民眾撤離。（圖／達志影像／美聯社）

41歲的居民Kreangsak Suwanpantakul仍舊對槍案感到震驚，「人們會說這是（大規模槍擊案）是美國的事情，尤其是公開場合的槍擊案，但在泰國，尤其是在呵叻府，這樣的事情應該永遠不會發生。」槍案發生後，在商場外有許多機車出租業者，也聚集到當地協助民眾撤離，更有許多人自發到醫院捐血。

槍手賈卡班特也在對峙17小時後遭擊斃，泰國媒體指出，賈卡班特身兼房產公司的經紀人，沒想到卻被拖欠5萬泰銖（約台幣4萬7150元）的仲介費，才憤而痛下殺手。

►泰國軍人遭指揮官岳母拖欠佣金…5萬泰銖引殺機！談判破裂後大開殺戒
►泰士官長擊斃指揮官「闖火藥庫偷機關槍」血洗商場！發文狂秀犯案過程
►偷悍馬車逃出軍營！軍人掃射百貨30亡　泰國陸軍宣布：調整攜帶武器規則

 
ET快訊
鑽石公主號郵輪再爆增60確診！全船累計130例
寶瓶星號採檢128人「過關=整船安全」　學者精闢解析：防疫很
戴口罩防武漢肺炎！胸腔名醫給驚人答案「別張開嘴」重要2點大家
花蓮知名「佳興冰果室」釀火災！7人受傷..現場持續燃燒中
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／鑽石公主號郵輪再增60確診！　全船累計130例

不斷更新／鑽石公主號再增60確診　整船共計130人

21歲女飼育員餵養獅子...下秒突遭攻擊　當場被咬死

普吉島觀光船相撞「船頭全爛」致2死！至少20名俄羅斯人受傷　俄方證實

紐約飛倫敦「不到5小時」　風暴吹出英航最快飛行紀錄

英國暴風雨狂襲「濱河旅館半棟崩塌」！航班、鐵路停擺交通大亂

美賭場爆200人感染諾羅病毒！　「中鏢數會更多」康復後仍具傳染力

泰軍人濫射30死！數百人聚集悼念…倖存者為救人中彈

英國西班牙各添1例！星國出差男累計影響7人　法國小鎮全村接受篩檢

南韓3公民在中國確診！第3波撤僑專機明出發　料載回150人

新奇！板橋隱藏版「雞佛拌麵」　口中化開濃厚麻油香氣超入味

結婚近200萬！場地+桌錢占一半 擁有與愛人的美好回憶：很值得

吳亦凡玩健身滾輪秒落地ＸＤ　對比Angelababy潘瑋柏超落漆

AKIRA台北燈會開場熱舞　見小孩害羞曝 :想生

吳宗憲心疼范瑋琪：蘇院長確實做錯了！　轟政府「花2億開口罩廠」...傻B！

多走樓梯！少用鑰匙、指甲按電梯　醫師曝用「原子筆」降低觸碰風險

潘瑋柏吃飽了又繼續暴風進食　吳亦凡看不下去：你不胖誰胖！

全球都缺！政府效率高到無法想像　藥師吐心聲：別罵了，他們也無力

美送啦！大媽菜市場包圍罷韓志工 狂罵3分鐘「年輕人不學好！沒是非」

經理從深圳返台！不隔離進公司 員工檢舉「被迫同室」慘被開除

快訊／鑽石公主號郵輪再增60確診！　全船累計130例

不斷更新／鑽石公主號再增60確診　整船共計130人

21歲女飼育員餵養獅子...下秒突遭攻擊　當場被咬死

普吉島觀光船相撞「船頭全爛」致2死！至少20名俄羅斯人受傷　俄方證實

紐約飛倫敦「不到5小時」　風暴吹出英航最快飛行紀錄

英國暴風雨狂襲「濱河旅館半棟崩塌」！航班、鐵路停擺交通大亂

美賭場爆200人感染諾羅病毒！　「中鏢數會更多」康復後仍具傳染力

泰軍人濫射30死！數百人聚集悼念…倖存者為救人中彈

英國西班牙各添1例！星國出差男累計影響7人　法國小鎮全村接受篩檢

南韓3公民在中國確診！第3波撤僑專機明出發　料載回150人

奧斯卡漏網／忘了鏡頭在拍！　《寄生上流》導演拿完獎「真實3表情」全球放送

快訊／鑽石公主號郵輪再增60確診！　全船累計130例

軟實力爆發！2020泰國發明展　台灣代表團摘11金、19銀

亞馬遜創始人貝索斯一周內拋售170萬股　套現1050億元

疫情延燒打亂遊興　鑽石公主號宣佈：全數退還航程費用

不斷更新／鑽石公主號再增60確診　整船共計130人

台東元宵遶境鞭炮引戰火！2陣頭加碼武鬥擂台　驚動快打百警壓制

21歲女飼育員餵養獅子...下秒突遭攻擊　當場被咬死

LINE情人節特效來了！　熊大、兔兔甜滋滋放閃

新店男恍神+車速快　未煞車連續追撞3車！卡變形車內被救出

國際熱門新聞

調查「武漢肺炎病毒」權威竟猝死

專家：英國有大爆發武漢肺炎風險

鑽石公主號實錄「船上一天天恐怖擴散」

鑽石公主號新增6確診身分曝光！

日研究：5成↑武漢肺炎患者被「無症狀感染」

軍人濫射30死！泰國陸軍宣布調整武器規則

鑽石公主號再增60確診　整船共計130人

血佈滿地！夫妻領養只為「把狗炸來吃」

民眾狂掃囤貨！　新加坡超市「限購令」

WHO專家小組飛往北京　譚德塞：研究新冠病毒

泰軍人遭欠佣金　談判破裂引殺機

英國成第二大疫區！原因曝光超無奈

快訊／至少12人死亡！　泰國士兵持槍「購物中心大規模掃射」

撤僑喊卡！機組人員拒飛　孟加拉171人留武漢

更多熱門

相關新聞

槍擊要犯陳勇志　非常上訴獲改判20年

槍擊要犯陳勇志　非常上訴獲改判20年

犯下多起槍擊案而2度遭判無期徒刑定讞的槍擊要犯陳勇志，1998年犯下台南路易十三KTV槍擊案造成2死2傷，最高法院去年駁回本案上訴，第三度判處陳勇志無期徒刑定讞。但檢察總長江惠民認為本案應有《速審法》適用問題，提出非常上訴。最高法院認為有理，改判陳勇志有期徒刑20年定讞。但不影響他的刑期。

泰軍人遭欠佣金　談判破裂引殺機

泰軍人遭欠佣金　談判破裂引殺機

民眾狂掃囤貨！　新加坡超市「限購令」

民眾狂掃囤貨！　新加坡超市「限購令」

軍人濫射30死！泰國陸軍宣布調整武器規則

軍人濫射30死！泰國陸軍宣布調整武器規則

後備兵力頂的住　國軍作戰區加入口罩生產

後備兵力頂的住　國軍作戰區加入口罩生產

關鍵字：

泰國大規模槍擊軍人槍擊呵叻府東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

長髮妹疑朝門把吐口水！社區內30人確診武漢肺炎

釀「衛生紙之亂2.0」　她大發疫情財

藍營立委發文　痛批醫界連署冷血

冷氣團今晚最冷探10度　鋒面報到「全台2天雨」時間曝

17年沒生病！72歲健美阿公「染武漢肺炎病逝」

快訊／國1北上驚傳交通事故！居民傻：聽到蹦一聲

汐止和林口哪個潮濕？答案一面倒：電費破萬

《想見你》3人謎團解開　陳韻如「死亡關鍵」曝光

《想見你》陳韻如「模仿黃雨萱」　他第一個看出破綻

實名制3天藥師賭爛了！「霸氣跑馬燈」連發4公告

快訊／繼北京又一線城市！　上海也「封閉式管理」

國內首例無症狀感染者　旅歐夫婦小兒子「體內病毒量高」

14縣市低溫特報！2波鋒面接力全台雨「有達寒流機率」

日「變態教主」最難忘這5位AV女優

里長忘關廣播器麥克風　床上聲音傳遍村里

更多

最夯影音

更多
新奇！板橋隱藏版「雞佛拌麵」　口中化開濃厚麻油香氣超入味

新奇！板橋隱藏版「雞佛拌麵」　口中化開濃厚麻油香氣超入味
結婚近200萬！場地+桌錢占一半 擁有與愛人的美好回憶：很值得

結婚近200萬！場地+桌錢占一半 擁有與愛人的美好回憶：很值得

吳亦凡玩健身滾輪秒落地ＸＤ　對比Angelababy潘瑋柏超落漆

吳亦凡玩健身滾輪秒落地ＸＤ　對比Angelababy潘瑋柏超落漆

AKIRA台北燈會開場熱舞　見小孩害羞曝 :想生

AKIRA台北燈會開場熱舞　見小孩害羞曝 :想生

吳宗憲心疼范瑋琪：蘇院長確實做錯了！　轟政府「花2億開口罩廠」...傻B！

吳宗憲心疼范瑋琪：蘇院長確實做錯了！　轟政府「花2億開口罩廠」...傻B！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面