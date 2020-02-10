「疫情爆發誇中國就錯！」華郵批WHO：讚中國防疫好、數據透明　讓國際誤判局勢

▲華盛頓郵報批WHO一開始讚揚中國防疫，導致國際誤判局勢。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

縱使中國對於武漢肺炎的疫情不斷投以「治癒率上升」、「政府正致力研發疫苗」，但仍無法抵擋超過80城市「封閉式自主管理」。外媒《華盛頓郵報》即報導，WHO面對疫情升溫，卻繼續讚揚中國處理方式適當，恐怕讓初期的局勢被低估。

根據《華盛頓郵報》報導，目前新型冠狀病毒病例在全球仍有百分之98都在中國，在初期爆發時，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）曾讚揚中國處理方式得當，且在習近平的帶領下一切都在掌控之內，卻未想到後期出現大規模人傳人的狀況。

如今疫情爆發1個多月，《華盛頓郵報》怒批，WHO的說法讓許多國家在一開始就低估了嚴重性，反而導致後續疫情變的嚴重。曾向WHO提供協助的美國喬治城大學全球衛生法教授戈斯汀（Lawrence Gostin）就表示，「WHO向中國與其他國家說這病毒並非想像中的嚴重，是可以被控制的，已經是一種錯誤的保證。」

外界也出現擔憂，認為WHO在疫情爆發時，中國所提供的數據與評估不透明，加上對它們的讚譽，對比疫情失控的現況，是在考驗WHO的全球信譽。WHO曾在一份聲明中提到，「確保國與國之間的資訊管道透明」，本周WHO派出15人的專業小組前往中國，希望可以有效抑制疫情繼續猖狂。