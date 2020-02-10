美賭場爆200人感染諾羅病毒！　「中鏢數會更多」康復後仍具傳染力

▲L`Auberge賭場爆發諾羅病毒感染。（圖／翻攝自L`Auberge官網）

記者康心禹／綜合報導

美國路易斯安那州（Louisiana）查爾斯湖（Lake Charles）的L'Auberge賭場爆發諾羅病毒（Norovirus）感染，多達200人自述出現相關症狀。當局正在調查爆發原因，估計遭感染的總人數可能更高。L'Auberge賭場也在官網上表示，正採取預防措施以加強建築物的清潔工作，並制訂了嚴格的衛生程序。

綜合外媒報導，路易斯安那州衛生部官員卡瓦諾（Lacey Cavanaugh）表示，諾羅病毒是一種嚴重的胃腸道疾病，會引起噁心、嘔吐、腹瀉、疼痛、輕度發燒和其他症狀，潛伏期為24~48小時，病毒的傳染力及散播力極強。

路易斯安那州衛生部免疫科主任弗蘭克·韋爾奇（Frank Welch）指出，諾羅病毒主要透過糞口途徑傳染，包括吃入受汙染的食物、飲水及接觸感染等，患者從出現症狀到康復後幾天都具有傳染力。

韋爾奇還稱，目前尚不清楚病毒最初是如何傳播，但現在已不重要，因為已發生群聚感染，為了阻止病毒擴散，民眾應盡量留在家裡、勤洗手和消毒。

