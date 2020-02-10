女兒難產死「丈母娘陪顧小孩」　7個月後阿嬤變繼母…竟懷上女婿種！

▲丈母娘幫忙照顧小孩，最後卻懷上女婿的小孩。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳亭伃／綜合報導

奈及利亞日前發生一起超綠光的家庭悲劇。一名人夫好不容易喜獲麟兒，沒想到妻子卻因為難產，在一周後過世，丈母娘一家擔心一個大男人無法照顧嬰孩，因此決定讓妻子的親戚去協助照顧，又因親戚需要上課，最終丈母娘決定自己住進女婿家幫忙照顧，沒想到卻「爬上女婿的床還懷孕」。

綜合外媒報導，住在拉菲亞（Lafia）的寇里(Christopher Chori)與妻子菲斯（Faith）結婚四年遲遲沒有生孩子，終於在2019年5月生下一名男嬰，卻在生產過程中不順利，一周後去世，這讓寇里相當傷心。菲斯過世後，菲斯的家人擔心寇里無法照顧好嬰孩，菲斯的父親叫了第二任妻子去幫忙照顧。

菲斯的第二任妻子普里希拉（Priscilla Kwange）與菲斯的爸爸結婚10年，都未生下孩子，於是對於懷孕生子相當憧憬。普里希拉住進女婿家約7個月之後，菲斯的父親突然接到朋友的電話，聽聞這段期間夫妻倆都沒有見面，但是普里希拉卻看似已經懷孕。菲斯的父親一氣之下前往女婿家才發現，普里希拉真的已經懷孕。

菲斯父親質問到底是怎麼回事？普里希拉卻表示都是因為女婿引誘，所以兩人才會情不自禁發生多次關係，但寇里卻表示，「某次看到丈母娘在房間全裸，迅速迴避之後，丈母娘卻說怎麼跟男孩一樣的反應，刻意激將法，自己一時沒有把持住在發生關係」。

寇里禁不起誘惑，兩人多次發生關係，最後普里希拉懷孕。菲斯的父親表示自己已經無法接受妻子這樣，而普里希拉也不打算想拿掉孩子。普里希拉難過說道：「多年來遲遲跟丈夫無法有小孩，很想知道原因，但卻做錯方式，但仍希望可以留住小孩。」