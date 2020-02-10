英國暴風雨狂襲「濱河旅館半棟崩塌」！航班、鐵路停擺交通大亂

▲英國遭遇颶風席亞拉侵襲，出現暴雨與強風。圖為紐哈芬（Newhaven）海岸景象。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

英國遭遇颶風席亞拉（Ciara）侵襲，暴雨導致國內許多河流潰堤，超過250處發布洪水警報，英格蘭、威爾斯大部分地區因強風發布黃色警報，一度測出每小時90英里（大約144.8公里）的強風。許多地方居民疏散，高達67.5萬戶斷電，航班與鐵路班次也紛紛取消。蘇格蘭邊境小鎮霍伊克（Hawick）一間濱河旅館的半棟建築物崩解塌陷，畫面全被網友捕捉下來。

▲英國遭遇暴風雨襲擊，許多地方發布洪水警報。（圖／達志影像／美聯社）

BBC報導，英國遭遇暴風雨，坎布里亞（Cumbria）過去24小時內累積177毫米降雨量，是2月份平均降雨量的1.5倍以上，尼斯河（River Nith ）等河流潰堤，樹木與建築物被沖毀，國內超過250處發布洪水警報。

Building in Hawick that collapsed 由 Jason Barnett 發佈於 2020年2月9日 星期日

▲蘇格蘭災情嚴重，影片40秒左右時一間旅館半棟崩塌。



根據《太陽報》，蘇格蘭小鎮霍伊克災情也相當嚴重，蒂維厄特河（River Teviot）沿岸發布數次洪水警報，一間濱河旅館半棟崩解倒塌。警局發言人說，「霍伊克警方早上大約9時30分時收到通報，這間旅館遭到結構性破壞，警員已在現場參與、協助消防疏散行動，這建築物已被疏散，沒有人員受傷。」

▲英國多處遭遇洪水與強風，居民疏散，交通大亂。上圖為布里格豪斯（Brighouse）的災情，下圖為赫布登布里奇（Hebden Bridge）的情況。（圖／路透）

英格蘭與威爾斯大部分地區發布黃色警戒，意指強風可能導致建築物被破壞、交通受阻與斷電。英國氣象局（Met Office）表示，沿岸地區的巨浪與飛濺碎石可能造成民眾受傷。電力公司提到，大約67.5萬戶家庭受到暴風雨影響而斷電，他們正努力搶修。

英國鐵路全線9日只能維持50英里（大約80.4公里）限速，各鐵路公司警告，乘客「如果絕對必要」，只能搭乘火車出遊，但已有許多路線因軌道淹水或被碎裂土石阻礙而停擺。倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）已與各航空公司一同決定減少航班次數，港口、渡輪與平面道路也受阻，國內交通大亂。

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