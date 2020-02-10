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陳秋實深入武漢「揭露疫區情況」突遭強制隔離失聯中　親友憂心

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▲陳秋實。（圖／翻攝自YouTube／陳秋實）

▲中國公民記者陳秋實到武漢記錄疫區真實情況。（圖／翻攝自YouTube／陳秋實）

記者吳美依／編譯

中國公民記者陳秋實（Chen Qiushi）於1月24日抵達武漢，也就是新型冠狀病毒疫情爆發中心，利用相機與YouTube報導當地真實情況，2月6日晚間卻失去聯繫。親友7日被當局告知，他已遭強行隔離，但對方不願透露時間地點。陳秋實也曾記錄香港示威，如今行蹤成謎，在微博上引發越來越多關注。

陳秋實1月24日、武漢宣布封城隔天抵達，只戴著護目鏡與口罩，將所見所聞拍攝成為影片，在YouTube上分享，讓許多網友得知當地真實情況。他去過人滿為患的醫院、殯儀館與臨時隔離點，「我將用我的相機見證、記錄武漢在努力控制疫情的情況下發生了什麼事，我願意幫忙把武漢人民的心聲傳達給外面的世界。我在這裡，承諾不會開始或散布謠言，不會製造恐慌或恐懼，也不會掩蓋真相。」

▲▼陳秋實和武漢肺炎死難者家屬進行直播。（圖／翻攝自YouTube／陳秋實）

▲陳秋實曾和武漢肺炎去世病患的家屬進行直播。（圖／翻攝自YouTube／陳秋實）

陳秋實發布的影片中，一位發燒的民眾嘗試好幾天仍無法就診，在醫院外面倒下，需要氧氣罩支持的患者躺在擁擠走廊的暫時病床上，戴著口罩的婦女緊緊抱住已逝親人的遺體，坐在醫院角落，絕望地打電話給殯儀館。他在1月30日上傳的一段畫面中表示，住在青島的父母已被當局拜訪，「我很害怕，我面前是病毒，背後是中國執法部門……但我將會保持鬥志，只要我還活著並在這座城市裡，我就會繼續報導。」

▲陳秋實母親。（圖／翻攝自YouTube／陳秋實）

▲陳秋實的母親拍攝影片，提到兒子失聯的消息。（圖／翻攝自YouTube／陳秋實）

陳秋實曾把推特的帳號密碼留給好友，彼此每天聯繫很多次，以免被當局帶走，但6日晚間卻是最後一次接電話。CNN報導，他的好友、「格鬥狂人」徐曉冬7日在推特上提到陳秋實失蹤的消息，當天稍晚在YouTube直播中表示，「在過去幾個小時裡，青島公安與國安部官員通知秋實的父母，秋實以隔離的名義遭到拘留，秋實的媽媽立刻詢問兒子何時何地被帶走，但對方拒絕回答。」

徐曉冬表示，根據現場人員說法與最後互動，陳秋實失蹤以前狀況良好。另一名朋友表示，非常擔心陳秋實人身安全，或在失蹤期間是否會感染病毒。CNN報導，其記者聯繫武漢與青島警方，對方都說沒有關於陳秋實的任何消息。

34歲的陳秋實曾任律師，自稱公民記者，去年8月到香港記錄示威，遭各政府機構約談，之後所有社群媒體帳號被刪除，先前發布的影片與粉絲全都消失。但他去年10月又「翻牆」在YouTube上復出，誓言繼續作為公民記者發聲。

目前親友與追蹤者仍沒有人可以聯絡到陳秋實，中方媒體沒有報導，因他的名字早已成為敏感話題。然而，社群媒體上已經越來越多人關注，呼籲釋放。網友們紛紛寫道，「希望政府能夠公平公正對待陳秋實，我們無法再承擔第二個李文亮（Li Wenliang）！」、「從來沒有超級英雄降臨世界，只有平凡的人把自己投入進去。」、「誰是陳秋實？他是一名律師，一名記者，他是在疫情最嚴重的時刻，敢到武漢報導最真實情況的人，他是個英雄，他失蹤了。」

►影／進武漢疫區揭「真實情況」！陳秋實突失聯...友人曝「被強行拉走」　母親急壞

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