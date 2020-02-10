泰國軍人遭指揮官岳母拖欠佣金…5萬泰銖引殺機！談判破裂後大開殺戒

▲賈卡班特持槍至商場掃射。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

泰國東北部呵叻府（Korat）8日發生大規模槍擊案，造成至少30人死亡、58人受傷，槍手32歲士官長賈卡班特（Jakrapanth Thomma）也在對峙17小時後遭擊斃。泰國媒體指出，賈卡班特身兼房產公司的經紀人，沒想到卻被拖欠5萬泰銖（約台幣4萬7150元）的仲介費，才憤而痛下殺手。

泰國公共電視（PBS）報導指出，賈卡班特除了軍中職務外，還身兼指揮官阿納薩羅上校（Col. Anantharot Krasae）岳母安農（Anong Mitchan）房地產公司的經紀人，幫忙在軍中拓展生意，並從中賺取佣金。不過，賈卡班特遲遲未收到5萬泰銖的費用，並多次向安農催討不成，所以才在8日談判破裂時，直接拔槍射殺阿納薩羅與安農，另一名在旁的士兵也遭波及。

▲槍擊案目前逛造成30人死亡58人受傷。（圖／達志影像／美聯社）



安農的丈夫表示，這筆佣金已經交給另外一名經紀人轉交給賈卡班特，不知他為何一直沒收到，認為自己被騙後才痛下殺手。賈卡班特在殺了阿納薩羅兩人後，回到營區向另一名站哨士兵開槍，並搶走他的軍用步槍和彈藥，再走到彈藥庫，拿走至少一把HK步槍、一把M60機槍、手榴彈以及超過700發彈藥，接著開著偷來的悍馬車前往知名商場21航廈（Terminal 21）。

此案發生後，陸軍發言人溫泰（Winthai Suvaree）表示，未來會讓看守彈藥庫的士兵加強戒備；陸軍司令阿皮拉（Apirat Kongsompong）也宣布，未來在營區值勤的士兵禁止攜帶機槍和彈藥，適用於邊境以外的泰國全軍事基地。

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