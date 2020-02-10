不斷更新／西班牙累積2確診「疑接觸過中國人」　馬來西亞飆至18人確診！

▲新型冠狀病毒肆虐全球，疫情持續蔓延。（圖／路透）

記者陳亭伃、詹雅婷、張方瑀、吳美依／綜合報導

「2019新型冠狀病毒」（2019-nCOV）引發的武漢肺炎疫情延燒國際，世界衛生組織（WHO）現已宣布，中國新型冠狀病毒疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」。世界衛生組織（WHO）為加快應對武漢肺炎研究，將邀全球400位專家人士舉辦一場論壇，並透露屆時台灣將會以「線上」方式參加，但台灣正爭取更大參與。

【09：55】

根據《路透社》報導，西班牙國家微生物學中心9日證實該國第2例的新型冠狀病毒病例；此外，根據大馬媒體《星洲人》報導，馬來西亞衛生總督表示，境內再確診一例，患者過去曾有中國旅遊史，目前已接受隔離治療。

【09：30】

自8日截至10日此時，加拿大衛生局公布，境內累積新型冠狀病毒確診為7例，最新2例為來自中國湖北的遊客；英國則是確診第4例，在法國感染。新加坡衛生部最新數據更新，目前有43例，其中22例為本地傳播。

各國確診狀況如下：

東南亞：6國

新加坡：確診43例

馬來西亞：確診18例

越南：確診13例

泰國：確診32例

菲律賓：確診3例

柬埔寨：確診1例

東北亞：3國

日本：確診96例（橫濱外海遊輪70例，日本境內26例）

北韓：傳聞7例

南韓：確診27例

歐洲：9國

西班牙：確診2例

英國：確診4例

比利時：確診1例

德國：確診14例

瑞典：確診1例

芬蘭：確診1例

法國：確診11例

義大利：確診3例

俄羅斯：確診2例

北美：2國

加拿大：確診7例

美國：確診12例

大洋洲：1國

澳洲：確診15例

南亞：3國

印度：確診3例

斯里蘭卡：確診1例

尼泊爾：確診1例

中東：1國

阿拉伯聯合大公國：確診7例