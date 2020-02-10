　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不斷更新／西班牙累積2確診「疑接觸過中國人」　馬來西亞飆至18人確診！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 武漢肺炎,菲律賓馬尼拉機場,尼諾伊艾奎諾國際機場（Ninoy Aquino International airport）。（圖／路透）

▲新型冠狀病毒肆虐全球，疫情持續蔓延。（圖／路透）

記者陳亭伃、詹雅婷、張方瑀、吳美依／綜合報導

「2019新型冠狀病毒」（2019-nCOV）引發的武漢肺炎疫情延燒國際，世界衛生組織（WHO）現已宣布，中國新型冠狀病毒疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」。世界衛生組織（WHO）為加快應對武漢肺炎研究，將邀全球400位專家人士舉辦一場論壇，並透露屆時台灣將會以「線上」方式參加，但台灣正爭取更大參與。

【09：55】

根據《路透社》報導，西班牙國家微生物學中心9日證實該國第2例的新型冠狀病毒病例；此外，根據大馬媒體《星洲人》報導，馬來西亞衛生總督表示，境內再確診一例，患者過去曾有中國旅遊史，目前已接受隔離治療。

【09：30】

自8日截至10日此時，加拿大衛生局公布，境內累積新型冠狀病毒確診為7例，最新2例為來自中國湖北的遊客；英國則是確診第4例，在法國感染。新加坡衛生部最新數據更新，目前有43例，其中22例為本地傳播。

各國確診狀況如下：

東南亞：6國

新加坡：確診43例

馬來西亞：確診18例

越南：確診13例

泰國：確診32例

菲律賓：確診3例

柬埔寨：確診1例

東北亞：3國

日本：確診96例（橫濱外海遊輪70例，日本境內26例）

北韓：傳聞7例

南韓：確診27例

歐洲：9國

西班牙：確診2例

英國：確診4例

比利時：確診1例

德國：確診14例

瑞典：確診1例

芬蘭：確診1例

法國：確診11例

義大利：確診3例

俄羅斯：確診2例

北美：2國

加拿大：確診7例

美國：確診12例

大洋洲：1國

澳洲：確診15例

南亞：3國

印度：確診3例

斯里蘭卡：確診1例

尼泊爾：確診1例

中東：1國

阿拉伯聯合大公國：確診7例

ET快訊
她亂傳原料轉做口罩！釀「衛生紙之亂2.0」..被逮後身分曝光
大咖演員全站起..布萊德彼特也鼓掌！奧斯卡開場3mins表演
喜鴻旅行社即起每週「放2天防疫假」！五福要員工提休假計劃書
新加坡飆升43武漢肺炎確診「22人皆本地感染」！英國增4確診
奧斯卡／南韓史上第一次！《寄生上流》奪下最佳原著劇本
不斷更新／奧斯卡即時得獎名單
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

加拿大國會討論殭屍入侵　全場哄堂大笑

WHO堅持中國數據透明　「82％病患都是輕微症狀而已」專業小組將進駐

中國終於放行！WHO「15專家精密團隊」啟程北京　譚德塞親自送機

泰國軍人遭指揮官岳母拖欠佣金…5萬泰銖引殺機！談判破裂後大開殺戒

不斷更新／西班牙累積2確診「疑接觸過中國人」　馬來西亞飆至18人確診！

瑞士反恐同新法公投　支持民眾高達63％輾壓反對者

土耳其：若敘利亞2月底前不撤軍　將再度出兵

日研究武漢肺炎：超過5成患者被「無症狀感染者」傳染

鑽石公主號新增6例身分曝光！最年輕僅20歲　日本累計70例確診

WHO國際專家小組15人飛往北京　譚德塞：協助研究新型冠狀病毒

新奇！板橋隱藏版「雞佛拌麵」　口中化開濃厚麻油香氣超入味

結婚近200萬！場地+桌錢占一半 擁有與愛人的美好回憶：很值得

吳亦凡玩健身滾輪秒落地ＸＤ　對比Angelababy潘瑋柏超落漆

AKIRA台北燈會開場熱舞　見小孩害羞曝 :想生

吳宗憲心疼范瑋琪：蘇院長確實做錯了！　轟政府「花2億開口罩廠」...傻B！

潘瑋柏吃飽了又繼續暴風進食　吳亦凡看不下去：你不胖誰胖！

多走樓梯！少用鑰匙、指甲按電梯　醫師曝用「原子筆」降低觸碰風險

全球都缺！政府效率高到無法想像　藥師吐心聲：別罵了，他們也無力

美送啦！大媽菜市場包圍罷韓志工 狂罵3分鐘「年輕人不學好！沒是非」

賴士葆發文悼李文亮...350字吐心聲　「會不會喚起民進黨的良知？」

中國終於放行！WHO「15專家精密團隊」啟程北京　譚德塞親自送機

泰國軍人遭指揮官岳母拖欠佣金…5萬泰銖引殺機！談判破裂後大開殺戒

不斷更新／西班牙累積2確診「疑接觸過中國人」　馬來西亞飆至18人確診！

瑞士反恐同新法公投　支持民眾高達63％輾壓反對者

土耳其：若敘利亞2月底前不撤軍　將再度出兵

日研究武漢肺炎：超過5成患者被「無症狀感染者」傳染

鑽石公主號新增6例身分曝光！最年輕僅20歲　日本累計70例確診

WHO國際專家小組15人飛往北京　譚德塞：協助研究新型冠狀病毒

民眾狂掃囤貨！新加坡超市推「限購令」　李顯龍：恐懼比病毒更具殺傷力

偷悍馬車逃出軍營！軍人掃射百貨30亡　泰國陸軍宣布：調整攜帶武器規則

毒品隨手丟置雜物桶遭狗叨出　警跟著小白狗逮獲毒蟲

乖乖牌美女老師「暗黑play」狂出血痛爆！　醫一驗尷尬秒懂…她嚇崩潰：怎麼可能

疫情衝擊台商！郭明錤：鴻海鄭州廠復工率40%-60%、和碩上海廠六至七成

疫情延燒封城一波波　慧洋：長期租約船保護「短期衝擊較小」

大寮深夜騎樓冒出2處起火點　磁磚燒到剝落砸到新車

國民黨團籲18日開議　林為洲：遇防疫重大事件有必要盡快回立法院

健保卡新功能防疫！就醫預約掛號…中港澳旅遊史逃不掉

去女友家吃飯！「用餐習慣」讓他傻住...網：超多細菌

她亂傳原料轉做口罩！釀「衛生紙之亂2.0」　被逮後身分曝光：賣衛生用品

奧斯卡／史嘉蕾喬韓森「銀線纏胸」搶影后　小丑未婚妻透視蕾絲全場最辣

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

國際熱門新聞

調查「武漢肺炎病毒」權威竟猝死

鑽石公主號實錄「船上一天天恐怖擴散」

鑽石公主號新增6確診身分曝光！

日研究：5成↑武漢肺炎患者被「無症狀感染」

軍人濫射30死！泰國陸軍宣布調整武器規則

民眾狂掃囤貨！　新加坡超市「限購令」

血佈滿地！夫妻領養只為「把狗炸來吃」

WHO專家小組飛往北京　譚德塞：研究新冠病毒

西班牙累積2確診「疑接觸過中國人」　馬來西亞飆至18人確診！

英國成第二大疫區！原因曝光超無奈

撤僑喊卡！機組人員拒飛　孟加拉171人留武漢

快訊／至少12人死亡！　泰國士兵持槍「購物中心大規模掃射」

泰軍人血洗商場被擊斃　釀25死63傷

武漢人發文教「闖關日本」　日網氣到報警

更多熱門

相關新聞

護理師早餐店觀察　「點完餐少了重要步驟」

護理師早餐店觀察　「點完餐少了重要步驟」

武漢肺炎疫情延燒，全民瘋搶口罩。醫師陳志金分享一位專科護理師買早餐的觀察，結果許多民眾點完餐少做了一個動作，恐怕會增加風險。

寶瓶星號獲准「非營運」進基隆港

寶瓶星號獲准「非營運」進基隆港

專家曝「染病高峰期」：病毒喜冷怕熱

專家曝「染病高峰期」：病毒喜冷怕熱

監理站與客運業者聯手防疫　讓民眾安心搭車

監理站與客運業者聯手防疫　讓民眾安心搭車

喜鴻旅行社即日起放無薪假

喜鴻旅行社即日起放無薪假

關鍵字：

武漢肺炎新型冠狀病毒武漢中國國際世界疫情

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

長髮妹疑朝門把吐口水！社區內30人確診武漢肺炎

藍營立委發文　痛批醫界連署冷血

快訊／國1北上驚傳交通事故！居民傻：聽到蹦一聲

冷氣團今晚最冷探10度　鋒面報到「全台2天雨」時間曝

汐止和林口哪個潮濕？答案一面倒：電費破萬

實名制3天藥師賭爛了！「霸氣跑馬燈」連發4公告

《想見你》3人謎團解開　陳韻如「死亡關鍵」曝光

《想見你》陳韻如「模仿黃雨萱」　他第一個看出破綻

國內首例無症狀感染者　旅歐夫婦小兒子「體內病毒量高」

全台口罩荒！網美大玩「口罩遮點play」

14縣市低溫特報！2波鋒面接力全台雨「有達寒流機率」

醫看診染武漢肺炎　妻怒：都是你！我和女兒才感染

北京宣布「區村封閉式管理」

男子確診武漢肺炎　20天沒發燒

經理深圳返台　員工檢舉慘被開除

更多

最夯影音

更多
新奇！板橋隱藏版「雞佛拌麵」　口中化開濃厚麻油香氣超入味

新奇！板橋隱藏版「雞佛拌麵」　口中化開濃厚麻油香氣超入味
結婚近200萬！場地+桌錢占一半 擁有與愛人的美好回憶：很值得

結婚近200萬！場地+桌錢占一半 擁有與愛人的美好回憶：很值得

吳亦凡玩健身滾輪秒落地ＸＤ　對比Angelababy潘瑋柏超落漆

吳亦凡玩健身滾輪秒落地ＸＤ　對比Angelababy潘瑋柏超落漆

AKIRA台北燈會開場熱舞　見小孩害羞曝 :想生

AKIRA台北燈會開場熱舞　見小孩害羞曝 :想生

吳宗憲心疼范瑋琪：蘇院長確實做錯了！　轟政府「花2億開口罩廠」...傻B！

吳宗憲心疼范瑋琪：蘇院長確實做錯了！　轟政府「花2億開口罩廠」...傻B！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面