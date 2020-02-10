中國終於放行！WHO「15專家精密團隊」啟程北京　譚德塞親自送機

▲譚德塞透露WHO團隊已經出發中國北京。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

經過與中國討論許久，世界衛生組織（WHO）終於在10日啟程前往北京，協助中國醫療團隊對抗新型冠狀病毒。秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也在推特上公開團隊出發的消息，「WHO專業團隊已經出發到北京，並由加拿大流行病學家和緊急情況專家艾沃德（Bruce Aylward）率領」。

根據《路透社》報導，譚德塞自一月底開始與中國領導人習近平進行對話，希望中國可以讓WHO的專業團隊進到中國協助抗疫，當時譚德塞與中方達成共識，即WHO將會派遣一國際專家前往。約過2周左右，中國政府才批准團隊名單，其中還表示美國並未伸出援手，但美方則表示已經準備後專家隨時可以支援，最終中國僅放行WHO的專業團隊。

陪同譚德塞至中國的高級衛生官員布萊恩（Sylvie Briand）表示，目前這樣任務將會有15名專家抵達中國，這是一個國際聯合的抗疫任務。

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情已經蔓延到20多個國家，全球確診病例多達4萬多起，還有900多人喪命。譚德塞日前在執行委員會議上表示，中國多半皆為「輕微症狀確診」切勿造成全球恐慌。