中國終於放行！WHO「15專家精密團隊」啟程北京　譚德塞親自送機

▲譚德塞透露WHO團隊已經出發中國北京。(圖/路透)

記者陳亭伃/綜合報導

經過與中國討論許久,世界衛生組織(WHO)終於在10日啟程前往北京,協助中國醫療團隊對抗新型冠狀病毒。秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)也在推特上公開團隊出發的消息,「WHO專業團隊已經出發到北京,並由加拿大流行病學家和緊急情況專家艾沃德(Bruce Aylward)率領」。

根據《路透社》報導,譚德塞自一月底開始與中國領導人習近平進行對話,希望中國可以讓WHO的專業團隊進到中國協助抗疫,當時譚德塞與中方達成共識,即WHO將會派遣一國際專家前往。約過2周左右,中國政府才批准團隊名單,其中還表示美國並未伸出援手,但美方則表示已經準備後專家隨時可以支援,最終中國僅放行WHO的專業團隊。

陪同譚德塞至中國的高級衛生官員布萊恩(Sylvie Briand)表示,目前這樣任務將會有15名專家抵達中國,這是一個國際聯合的抗疫任務。

2019新型冠狀病毒(2019-nCoV,武漢肺炎)疫情已經蔓延到20多個國家,全球確診病例多達4萬多起,還有900多人喪命。譚德塞日前在執行委員會議上表示,中國多半皆為「輕微症狀確診」切勿造成全球恐慌。

