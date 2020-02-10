武漢肺炎影響遠超SARS！全球供應鏈緊密　CNN：民族主義阻合作

▲鴻海富士康已接獲大陸政府同意鄭州廠復工，深圳廠協調中。（圖／翻攝微博 ZAZKE）



記者張方瑀／綜合報導

武漢肺炎目前全球確診病例已超過3萬，死亡人數也逾700，病例遍及25個國家，大幅超過SARS的感染人數。疫情除了造成民眾恐慌外，更重創各國經濟，尤其在中國工廠停工的影響下，許多汽車、智慧型手機的零件無法生產，讓供應鏈產生巨大的不確定性，日益高漲的民族主義也加深全球市場應對的難度。

CNN報導指出，武漢肺炎的確診病例在全球已達3萬例，超過SARS當年的8000多例，目前死亡人數也超過700例。然而武漢肺炎對中國的影響也遠超過SARS，因為中國在現今早已是全球市場供應鏈的主要工廠，大量提供汽車、智慧型手機零組件，帶動石油、天然氣與礦物的需求；在2003年中國的GDP佔全球4％，2020年則高達16％。

經濟研究諮詢機構「凱投宏觀」（Capital Economics）首席經濟學家希林（Neil Shearing）指出，疫情有可能造成嚴重的經濟和市場混亂，「但影響的規模最終將取決於病毒如何傳播、演變，這幾乎無法預測，當然還有各國政府如何應對。全球化鼓勵企業建立跨國供應鏈，讓各國的經濟合作更加緊密，但自2008年金融危機以來，各大央行已「彈盡援絕」，日益高漲的民族主義也會大幅提升全球市場協調的困難度。

▲廣州商店皆關門，街道十分冷清。（圖／受訪者提供）



根據世界銀行（World Bank）研究，一場嚴重的流行病可能造成全球GDP近5％的經濟損失，猶如面對一場世界大戰，病毒並不是造成這些損失的主要原因，最重要的是消費者、企業和政府應對疫情的方式。在疫情爆發期間，人們更有可能待在家裡，避免染病，民眾將取消旅行、購物，甚至暫停工作。如此一來，就限制了對消費品和能源的需求，與此同時，企業和政府關閉商店和工廠停工的決定也減少了產量。

荷蘭國際集團（ING）資深經濟學家哈亞特（Raphie Hayat）指出，和17年前的SARS相比，中國目前的經濟更加脆弱，「中國的債務相當承重，尤其近年與主要貿易夥伴的關係都非常緊張，加上經濟成長放緩多年，這都讓中國處於弱勢。」凱投宏觀也預測，中國政府最近會宣布更多措施，若是病毒持續蔓延，北京當局將不得不放棄控制債務、讓現金流入市場等。

不過，希林卻認為，過去的疫情表明，中國經濟可能會在第一季度遭受重大打擊，不過疫情控制住以後，很快就會恢復往日水準，「只要工廠不裁員，到明年此時就會回到病毒出現前的GDP水準。」

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