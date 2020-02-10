港府「防疫措施」遲緩失敗　《彭博》：香港出現衰退國度症狀

▲香港因新型冠狀病毒疫情影響，民眾搶購口罩。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

新型冠狀病毒疫情擴散，《彭博社》於9日以「香港出現衰退國度的症狀」（Hong Kong Is Showing Symptoms of a Failed State）為題報導指出，香港經歷數個月的民主遊行，如今面臨武漢肺炎，政府處理不當、遲緩，導致公眾的不信任感與日俱增，發生搶購口罩與衛生紙的恐慌，國際金融中心的優勢正在削弱。

根據《彭博社》，香港受到疫情影響，外科口罩、乾洗手劑與清潔劑供不應求，衛生紙隨後又因網路謠言被搶購一空，超商、超市的貨架空空如也；雖然疫情不如大陸嚴重，但學校、大學、博物館與一些診所關門或封鎖，藥局門口天天排長龍。

▲《彭博社》報導指出，香港因疫情瀰漫著焦慮氛圍，公共不信任感飆升。（圖／達志影像／美聯社）



報導提到，香港如今瀰漫著顯而易見的焦慮氛圍，公眾的不信任感已飆升到令人擔憂的程度，四處都是不理性的人群，就連社群媒體也幫不上忙。混亂情勢將讓企業執行長、銀行家與貿易商感到憂慮，比起抗議引發的街頭衝突更加嚴重，因為這表明了情勢正在惡化，下一次衝擊只會更嚴重。

專欄作家馬克斯（Clara Ferreira Marques）指出，一個脆弱國度通常符合下列定義，沒有能力保護公民、提供基本服務，以及政府合法性的質疑，香港經歷數個月的民主遊行卻處理不當，如今又面臨傳染疾病，幾乎已經滿足所有條件，出現衰退國度的症狀，如果再考慮到司法體系，「國際金融中心」的前景堪憂。

▲《彭博社》專欄作家馬克斯（Clara Ferreira Marques）認為，上述問題是因林鄭月娥對於疫情處理不當。（圖／路透）

馬克斯認為，上述問題的根源並非傳染病或醫療體系，而是行政長官林鄭月娥（Carrie Lam）對於情勢處理不當，所剩餘的合法性與社會資本薄弱，民眾已無法信任政府將基於公民的利益服務，她對於口罩供應問題的反應遲緩，也彰顯出港府管理不善。

港府去年一度禁止示威者配戴口罩隱藏身分，如今要求民眾戴口罩防疫，但出現第一起死亡案例當天，林鄭卻沒有戴口罩出席公共場所，聲稱政府官員不應配戴，而要把口罩留給醫療人員使用，被外界批評散播恐慌，衛生專家也認為這個想法並不安全，她最終因製造混亂而道歉。

▲武漢肺炎疫情擴散，香港醫護發起罷工，要求政府封關。（圖／路透）



馬克斯指出，對於一個經歷過SARS的城市而言，政府沒有為市民儲備足夠口罩、缺乏明確可實施的檢疫與隔離措施，實在說不過去，雖然林鄭很快地實施嚴厲防疫措施，包括暫時關閉公園、郵政服務等等，但仍無助於安撫大眾與隔離旅客，或者解決口罩問題。

馬克思認為，新加坡也受到疫情嚴重影響，但相較之下防疫準備充分許多，香港的富裕人士可能會把資金轉移到星國，因為銀行與貿易最需要的就是自由流動的資金、獨立司法體系，以及外籍員工能夠安全旅遊與工作的自由。香港如今越來越無法提供這些服務，優勢正在削弱之中。

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