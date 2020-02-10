怕染病可拒絕在中國航班值勤？　澳航員工「散播謠言」遭停職

▲ 澳航安全與健康顧問因為告知同事「可以拒絕在中國航班工作」遭停職。（圖／維基百科）

實習記者羅明輝／綜合報導

武漢肺炎疫情在全球持續延燒，澳航一名員工近日因為告訴同事，可以拒絕在中國的航班上工作，而遭到澳航以「散佈關於疫情的不實消息」停職。對此，運輸工人工會（Transport Workers’ Union）認為，這名員工只是盡自己的職責，告知同事他們擁有的權利而已，反倒是澳航的處理方式過度且涉及非法，應盡快將員工復職。

根據《每日郵報》報導，這名遭到澳航停職的員工是公司的健康與安全顧問，日前他與其他同事提到，「中國班機不安全，如果你們擔心感染新型冠狀病毒，那麼可以拒絕在來自中國的航班上工作。」

澳航知情後，隨即在2日以散佈關於疫情不實消息為由，將這名員工停職，對他做進一步調查，同時也寄信給另外2名拒絕在中國航班上工作的清潔員，警告他們必須配合、遵守公司安排，否則將被解雇，「在這樣的情況下，你不能合理地確定，在飛往中國的飛機上工作，就會對你的健康和安全構成嚴重風險。在此，公司正式要求你執行應盡職責。」

對於澳航的應對方式，運輸工人工會秘書長凱恩（Michael Kaine）痛批，「這實在令人無法容忍，這名員工是接受了公司所有法定培訓，成為了健康和安全方面的專家，幫助同仁遠離疫情是他的職責，他本來就有理由對此（航班）感到擔憂，澳航應該立刻恢復他的職務。」

▲ 運輸工人工會認為，有些從中國地區飛來的航班，繼續提供正常服務，令人擔憂。（圖／路透）

凱恩說到，「倒是澳航的後續處理，根本就是高壓脅迫，甚至可能涉及非法。那些擔心自身健康和安全的員工，本來就可以不必參與航班的工作。澳航需要站在這些前線人員的角度為他們想，他們還需要回家和家人團聚，你覺得他們強制執行工作，回家後還能看著孩子眼睛、親吻孩子臉頰，然後肯定地告訴孩子們『我沒有被感染』嗎？」

凱恩補充，有些中國航班並未做適當的清潔，工作人員也沒有得到適當的補給、防護，更何況還有些從中國其他地區飛過來的航班，繼續正常提供服務，「這些航班真的沒有病毒存在嗎？絕對不可能是對這種病毒免疫吧。」

澳航醫療部門員工布朗（Russell Brown）事後回應，「我們絕對不會要求員工在不安全的環境中工作。工會很清楚，因為在來自中國的航班上工作，而被病毒感染的機率是非常低的。另外，我們的醫療團隊正與衛生當局維持穩定聯繫，絕對採納澳洲首席醫療官和世界衛生組織的最新建議，同時也在這些中國相關航班班機上提供了額外的保護措施，以近一步降低員工感染冠狀病毒的風險。」