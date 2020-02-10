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日研究武漢肺炎：超過5成患者被「無症狀感染者」傳染

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▲對抗武漢肺炎大陸第一線醫護人員。（圖／翻攝自微博／人民網）

▲武漢肺炎傳染力強。（圖／翻攝自微博／人民網）

記者張靖榕／綜合外電報導

新型冠狀病毒引起的武漢肺炎繼續在全球蔓延，日本籍郵輪「鑽石公主號」更出現70例確診病例。日本研究團隊日前根據分析各國所得到的數據指出，至少有一半的病例是受到無症狀感染者傳染。

日本共同社報導，由北海道大學傳染流行病學教授西浦博率領的研究團隊估計，每2個武漢肺炎患者，就有1人可能因和潛伏期患者接觸而遭到感染。然而西浦博教授相信，當患者仍在病毒潛伏期，並無出現任何症狀時，要防堵這類的傳染在實務上太過困難，可能是造成疫情在全球快速傳播的重要原因之一。

西浦博和他的團隊認為，若單純採取隔離封鎖的方式，無法有效防阻病毒傳播，防疫重點應該轉向充實醫療準備，讓整個醫療體系能夠盡早進入患者可能大量增加的備戰狀態。

分析內容包括中國、泰國和美國在內的6個國家所公布的26起（涉52人）人傳人個案，西浦博推算，健康人感染病毒的時間，比先前評估的還要更短。研究人員發現，新型冠狀病毒的平均潛伏期只有5天，研究的個案當中，超過5成的患者在5天內就出現明顯症狀。

研究人員結論指出，第二批患者受到第一批患者感染時，第一批患者還正處於潛伏前，尚未出現明顯感染症狀。

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