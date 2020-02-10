鑽石公主號新增6例身分曝光！最年輕僅20歲　日本累計70例確診

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記者黃翊婷／綜合報導

目前停泊在日本橫濱港外的鑽石公主號郵輪共有70人確診罹患武漢肺炎，日本厚生勞動省（厚生労働省）9日公布6個新增病例的病患身分，分別是一名70歲的美國籍乘客，以及5名來自烏克蘭、菲律賓的船員。

根據《日本經濟新聞》報導，厚生勞動省證實，鑽石公主號的6個新增病例皆是外國籍人員，其中一人為美國籍的婦人，另外還有4名男女是20至40歲的菲律賓籍船員，以及一名20歲的烏克蘭籍男性船員；為了防止船內人員相互感染，防疫人員5日開始採取相關防疫措施，同時檢查是否還有衛生管理方面的漏洞。

▲鑽石公主號上除了新增6例病例外，還有7人身體不適。（圖／達志影像／美聯社，下同）

據了解，鑽石公主號的乘客及船員共有3700人，目前已有336人接受檢測，確認70人為陽性反應，也就是確診罹患武漢肺炎。由於郵輪上的人員在隔離期間無法下船，有1850名患有慢性病或有用藥需求的乘客，已向日本政府要求提供醫療用品。

日媒在報導中提到，除了郵輪的確診病例之外，4架撤僑包機的航班也有26人確認罹患武漢肺炎。

▼乘客在郵輪外掛上布條，感謝媒體報導以及各界關心。

▼日本防疫人員全力加強鑽石公主號的衛生管理。