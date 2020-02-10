WHO國際專家小組15人飛往北京　譚德塞：協助研究新型冠狀病毒

▲WHO秘書長譚德塞發推證實，15人國際專家小組已經啟程前往北京。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

中國武漢肺炎確診已有3.7萬人，世衛組織（WHO）9日派出國際專家小組前往北京，幫助中國進行新型冠狀病毒的研究。這支專機小組完整名單未公開，目前已知由加拿大籍流行病學家、WHO公衛緊急事件專家艾沃德博士（Bruce Aylward）率領。

綜合外電報導，1月到北京和中國國家主席習近平，以及各高階官員會面的WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），曾表示將派遣國際專家小組執行武漢肺炎相關研究任務。然而因為中國政府不斷推延，直到2周後才亮起綠燈，並在無任何宣布的情況下，允許由艾沃德率領的多國專家小組前往。

譚德塞於台灣時間10日凌晨4點發布推文，才讓專家小組行程曝光，「我剛在機場目送WHO新冠病毒專家小組起飛前往北京」。

早前和譚德塞一同前往北京與中國衛生官員會談的專家，布里安德（Sylvie Briand）博士像路透社透露，這份專家小組的名單是和中國協調討論出來的，「因為這是一個聯合任務，他們需要都同意才行。這不單只是個專家小組過去而已，我們有15個人。」