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民眾狂掃囤貨！新加坡超市推「限購令」　李顯龍：恐懼比病毒更具殺傷力

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▲▼新加坡因武漢肺炎疫情升為「橙色警戒」，民眾恐慌到超市掃購。（圖／路透）

▲新加坡因武漢肺炎疫情升為「橙色警戒」，民眾恐慌到超市掃購。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

武漢肺炎引起東亞各地恐慌，新加坡透過「疾病爆發應對系統」升級橙色警戒，民間竟開始大量在平價超市掃貨，導致部分國民無生活用品可買。職總平價超市9日起限制紙類產品、米、快熟麵（泡麵）和蔬菜；總理李顯龍也出面呼籲，恐懼比病毒更具殺傷力。

新加坡《聯合早報》報導，職總平價超市限購政策出爐，每位顧客最多只能購買4包紙質產品，包括廁紙、衛生紙和廚房紙，另外限購2袋米、4包快熟麵，以及最多50新加坡元（約新台幣1088元）的蔬菜。

超市貼出的通知指出，為求日常必須品貨源穩定，在需求高漲下若要能充足供應，就必須籲請顧客只買所需用量，不要囤貨。

李顯龍日前表示，「恐懼比病毒更具殺傷力」，民眾不應過度慌張，也無需囤積食物和日常用品。他也強調，疾病應對級別雖因為出現本地社區感染，從黃色上升至橙色警戒，但仍不必過度緊張，政府也沒有規定大家不能出門，因此實在沒有囤貨必要。

李顯龍稱，「我們有足夠的柴米油鹽，快熟麵、罐裝食品，連衛生紙也貨源充足。但如果大家都去超市搶購的話，那就肯定無法滿足需求了。」

►新加坡疫情「升級橙色警戒」　民眾飆超市掃空貨架…竟連保險套都缺貨！

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