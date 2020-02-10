瑞士反恐同新法公投　支持民眾高達63％輾壓反對者

▲瑞士公投結果振奮當地LGBT社群。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

瑞士反對仇視同性戀的新法律，9日進行公投並公布最終計票結果，超過半數、近63％選民支持將現有反種族歧視法律的適用範圍，擴大到性取向也納入其中。

綜合《法新社》、《彭博》報導，儘管民粹右派的瑞士人民黨（Swiss People's Party）強烈反對，瑞士上周日（9日）公投仍通過贊成修訂新法律，使仇視同性戀的行為有法可管。這條新法將會透過現有的反種族、反宗教歧視的法律擴大，並納入反同性戀歧視行為。

事實上，瑞士國會早在2018年底就通過決議，將歧視性取向納入觸法範圍，但反對者不斷強調此舉侵害了人的意見自由和言論自由，並且連署要求公投，試圖使決議失效。瑞士過去一年多來，舉辦了數次公投，讓人們直接對政策表達意見，這次贊成擴大法律適用範圍的支持者則是以63.1％，輾壓36.9％的反對者。

瑞士各邦公投計票數據顯示，首都日內瓦（Geneva）選民支持比率將近8成，反觀斯威茲（Schwyz）和烏里（Uri）等鄉村地區，反對比率仍佔上風。

瑞士社會民主黨（Social Democratic Party）國會議員雷納德（Mathias Reynard）表示，公投結果對每個曾遭受歧視的人而言，是來自社會的一個重大信號，「這是歷史性的一天」。

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