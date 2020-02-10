土耳其：若敘利亞2月底前不撤軍　將再度出兵

▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）2019年下令進行「和平之泉行動」。（圖／路透）

中央社／記者何宏儒安卡拉9日專電

土耳其國防部長艾卡警告，如果敘利亞政府軍2月底之前沒有撤離土耳其在伊德利布省附近的觀察哨，安卡拉將會「毫不遲疑展開另一場軍事行動」。

敘利亞伊德利布省（Idlib）是反對勢力和反政府武裝團體最後據點，包括因敘利亞內戰而自各地流離失所的民眾在內，當地目前約有400萬居民，若再陷戰火，恐爆發嚴重人道危機。

敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）的部隊為收復當地而持續發動攻勢，引發安卡拉威脅將採取軍事行動。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）1月31日警告，土耳其可能對伊德利布省發起軍事行動。上週土軍命喪敘利亞政府軍攻擊後，艾爾段3日表示「勿測試土耳其決心」。

土耳其文「自由日報」（Hurriyet）今天引述艾卡（Hulusi Akar）指出：「我們一再要求戰略夥伴展開聯合反恐行動，以清除邊界的恐怖分子，並且表達如果他們不接受，我們還有B計畫和C計畫。」.

艾卡表示，土耳其於失敗軍事政變一個月後，就於2016年8月執行「幼發拉底河之盾行動」（Operation Euphrates Shield），2018年1月執行「橄欖枝行動」（Operation Olive Branch）及2019年10月執行「和平之泉行動」（Operation Peace Spring）時，也都毫不遲疑。

他說：「這都是我方決心的明確指標。」艾卡強調，如果阿塞德的部隊2月底之前沒有撤離土耳其觀察哨附近，安卡拉將會毫不遲疑展開另一場軍事行動。

艾卡說，這不是警告，而是和平解決區域問題的最後選項。他說，若阿塞德政權試圖阻撓土耳其軍事增援觀察哨，安卡拉將會採取「任何必要作為」。

▲土耳其威脅出兵敘利亞。(圖／達志影像／美聯社）

土、敘邊界長達911公里，安卡拉根據2018年9月與俄羅斯達成的協議，在伊德利布省附近設有12個軍事觀察哨。敘利亞政府軍最近在伊德利布省有所斬獲，部分土耳其觀察哨位於阿塞德部隊最近收復的土地附近，曾遭到包圍。

敘利亞政府軍在長達一週攻擊行動後，於6日收復伊德利布省戰略重鎮薩拉奎布（Saraqeb），其間造成7名土軍、一名包商喪生，數人受傷。艾卡說，76名敘軍命喪土軍報復攻擊。

敘利亞政府2011年初對爭民主抗議活動展開無情鎮壓，導致敘利亞陷入嚴重內戰。聯合國官員說，此一衝突已造成數十萬人喪生，逾1000萬人流離失所。

土耳其表示，受敘利亞政府軍攻勢所逼，自2019年以來，有逾130萬敘利亞人逃到土、敘邊界。土耳其已接納逾360萬敘利亞難民，擔心新一波難民潮湧入。