偷悍馬車逃出軍營！軍人掃射百貨30亡　泰國陸軍宣布：調整攜帶武器規則

▲泰國士兵開槍掃射。（圖／達志影像／美聯社）



中央社

泰國東北部呵叻府一名軍人掃射平民造成至少30人死亡，陸軍今天表示，維安士兵在軍事基地看守軍械彈藥庫時會加強警戒，未來在營區值勤的士兵禁止攜帶機槍和彈藥。

泰國現役軍人賈克潘（Jakrapanth Thomma）昨天下午在呵叻府（Korat）軍營持槍射殺自己的長官和同袍後，偷悍馬車逃出軍營，沿路射殺平民後逃進Terminal 21百貨公司。整起事件造成包括槍手在內至少30人死亡和58人受傷。

▲泰國呵叻府8日爆發商場槍擊案。（圖／路透，下同）



昨天晚間泰國軍警包圍百貨公司，並請來賈克潘的母親希望說服他投降，軍警和賈克潘對峙超過12個小時，終於在今天早上將賈克潘擊斃。泰媒報導指疑似是賈克潘和長官因土地買賣發生糾紛，而起了殺機。

泰國英文媒體鮮新聞（Khaosod）報導，警方指出，賈克潘從營區的軍械彈藥庫搶了至少一把HK步槍、一把M60機槍、一把獵槍、一隻手槍、好幾種型號的手榴彈以及超過700發彈藥。

泰國民眾關注為何一個軍人能從軍械彈藥庫搶劫這麼多武器和彈藥，陸軍發言人溫泰（Winthai Suvaree）表示，未來維安士兵看守軍事基地軍械彈藥庫時會加強警戒。

溫泰表示，賈克潘熟識營區內負責看守軍械彈藥庫的士兵，當賈克潘攻擊彈藥庫的時候，這些守衛士兵完全沒有防衛能力。溫泰稱這次的事件「前所未見」。

溫泰表示，目前陸軍人力都在協助傷者，等情況好轉，陸軍會調查整起事件起因，陸軍才能進一步調整作法。

陸軍司令阿皮拉（Apirat Kongsompong）今天宣布，陸軍士兵必須把槍栓從武器上移除，並交給指揮官，未來在營區值勤的士兵禁止攜帶機槍和彈藥，除了邊境的府外，這個新規定適用全泰國軍事基地。

▲▼泰國士官長Jakrapanth Thomma持槍掃射造成20死、31傷。（圖／達志影像／美聯社，下同）



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