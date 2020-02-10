連保險套都搶買！新加坡確診40人提「橙色警戒」　星國掀恐慌掃購潮

▲新加坡因武漢肺炎疫情升為「橙色警戒」，民眾恐慌到超市掃購。（圖／路透，下同）

實習記者陳妙津／綜合報導

新加坡衛生部8日宣布，國內武漢肺炎又確診7例，分別為1名計程車司機、1名私人聘僱司機，以及5名同一教會的教友，讓星國確診病例攀升至40例，成為全球第二大病例國，僅低於中國及日本。新加坡當局則於7日將「疾病爆發應對系統」提升至「橙色警戒」，也讓星國民眾紛紛恐慌搶購民生物資，連保險套也幾乎被搶光。

據《海峽時報》報導，自7日提升至「橙色警救」後，因擔憂未來疫情可能升至最高級的「紅色警戒」，星國民眾紛紛上街搶購民生物資，無論是白米、麵粉、泡麵、衛生紙等日用品都被一掃而空，連衛生棉、保險套也幾乎被搶光，數間超市都出現長長人龍，而網路商店則訂單激增。

新加坡貿工部部長陳振聲則在當日下午透過臉書喊話，指政府已做好充足準備，日常物資供需無虞，請國民不必過度恐慌，也不要搶購囤積。新加坡總理李顯龍也籲請大眾冷靜，指出「恐慌比病毒的傷害更大，如網傳謠言、囤積口罩及食物、排擠特定族群等皆可能因恐慌而發生。」

《海峽日報》則在9日再度走訪超市，發現雖然仍有許多空貨架，但民眾排隊時間縮短，貨架上也有比前兩天更多的商品，民眾不再爆買搶購一通，不過新加坡超市FairPrice自9日開始實施購買限制，在武漢肺炎疫情期間，每人一次僅能購買4包衛生紙、2袋大米、4包泡麵，購買的蔬菜金額則不得超過50美元。