愛女血癌病逝3年！　悲痛母藉韓電視台「VR技術」重逢：我好想妳...

實習記者陳妙津／綜合報導

新科技也能讓人再見到親人！南韓MBC電視台6日播出紀錄片「I Met You」，內容記錄VR團隊耗時8個月，打造逼真的VR互動場景，包含利用生前影像及音檔等方式，重構逝者影像及聲音，讓失去心愛女兒的母親Jang Ji-sung 再一次能與孩子對話玩耍，一解思念，紀錄片播出後，許多觀眾都淚崩直言深受感動，甚至一度有超過20萬人湧入Jang Ji-sung 的部落格表達安慰。

據 Aju Business Daily 報導，Jang Ji-sung 和丈夫育有4名子女，但2016年時，年僅7歲的次女 Nayeon因白血病而過世，三年來，Jang Ji-sung無時無刻都思念著愛女，這個心願透過VR互動場景終於實現。

在丈夫及其他兒女的陪伴下，Jang Ji-sung頭戴VR頭罩裝置及觸控手套，站入架設好的綠幕區域，在虛擬的戶外森林公園中，終於再次和 Nayeon相聚，讓她的淚水忍不住潰堤，哭著撫摸愛女，陪伴 Nayeon玩耍慶生，一幕幕充滿回憶的畫面也讓陪伴一旁的其他家人也忍不住哭了。最終 Nayeon化成一隻白色蝴蝶，翩翩飛向天堂。

Jang Ji-sung表示，參加這個計畫的原因是希望能安慰那些和她一樣失去至親的人們，撫慰傷痛，「那裏就像天堂，我看到Nayeon了，她呼喚我，對著我微笑，雖然時光短暫但真的很幸福，這就是我一直以來的夢想。」

基於個人隱私，Jang Ji-sung的年齡及地址均被保密，但看過紀錄片的觀眾都深受感動，一度出現超過20萬人湧入她的部落格表達安慰，但外媒指出她以堅強的走出喪子之痛，並在身體上刺上愛女的名字和生日，配戴裝有Nayeon骨灰的項鍊永遠紀念。

Jang Ji-sung在部落格中寫道，「三年了，和不斷思念而感到難受相比，我想更加愛她，到時與Nayeon相見時，我會更有自信，希望大家看到紀錄片後，也能記住她。」