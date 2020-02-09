70人已確診！鑽石公主號實錄「船上一天天恐怖擴散…」　3000人隔離不能聯絡

2/9 20:33更新：鑽石公主號郵輪已有70人確診，今新增6名乘客確診病例，乘客國籍稍晚公布。

圖文／鏡週刊

日本厚生省星期五（2/7）宣布，停泊在日本橫濱港外的鑽石公主號郵輪又驗出41名新型冠狀病毒的病例，讓這艘郵輪確診的病例達到61人。

隨後星期六（2/8），確診病例又增加了3人。也是中國以外單一地區最多人數的感染。

不過日本厚生部長說，按照世衛組織的做法，這些人屬於境外感染，並不列入日本國內病例統計。日本國內的病例數仍維持在25例。日本官方表示。限制船員和旅客在船上隔離14天的決定目前仍然不變。

對鑽石公主號船上的2666名旅客而言，原本畢生難得的豪華假期已結束，現在面對的是夾雜恐懼和不確定的等待。

星期一郵輪準備停泊橫濱，遊客準備享受這趟假期的最後一段行程時，才發現他們和船上的1045名船員都已因疫情的擴散而受困。

在一名在香港登船的80歲男性旅客被日本衛生當局驗出病毒陽性反應之後，船上的所有人員都被禁止上岸，並且開始全面檢查，所有曾暴露於感染風險的人都須接受病毒篩檢。

2天之後，102個完成檢驗的案例中有20人呈陽性反應。星期五，其餘171名案例裡，又檢驗出了41人。

郵輪上也包括了22名台灣籍旅客，在第一批20人感染名單裡也包括了一名台灣女性。更讓台灣媒體關注的是郵輪行程當中，也包括了一天在北台灣「自由行」的遊覽行程，它是否已成為傳播病毒的防疫漏洞，目前仍是未知數。

船外的人疑慮驚惶，船上的人恐怕煎熬無助。鑽石公主號上其他3000多名未接受病毒檢測，或是檢測結果為陰性的旅客，目前只能靜待隔離檢疫。在14天的隔離期間，他們必須待在郵輪的自己房間裡，彼此不得直接聯繫，三餐由口戴面罩、身穿防護衣的船上員工負責送達。

澳洲籍的保羅和賈姬夫婦說他們只能往好處想，因為「反正什麼事也不能做」、「情況有點嚇人，但到底它並不是必死無疑的疾病。目前的情況也只好儘量讓自己放輕鬆。」

英國籍的大衛原本在船上要和妻子歡度結婚50周年，不得不接受「如今已不是在度假」的事實。他星期四在臉書上說：「這已不是豪華郵輪之旅。沒有服務員到房間鋪床、送巧克力、換毛巾、清潔浴室這類的豪華服務。這種好日子已經結束了。」

參考資料：Guardian, Japan Times, Kyodo



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