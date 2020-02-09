馬來西亞確診增為17例　捐1800萬副醫用橡膠手套給中國

國際中心／台北報導

防範武漢肺炎，口罩之外，手套也是重要裝備之一。馬來西亞Top Glove是全球最大拋棄式橡膠手套製造商，預估今年手套銷售成長將提高25%，而為了對抗疫情，這家擁有43家工廠的公司與其他9業者，聯合向武漢捐贈1800萬副醫用橡膠手套。

中國駐馬來西亞大使白天表示，中國抗擊疫情正處於關鍵時期和緊要關頭，馬哈蒂爾總理表示馬方願向武漢捐贈食物、口罩及手套，協助武漢共度危機，不少馬方企業、社團和民眾踴躍向中方捐款捐物，讓中國人民深切感到來自馬來西亞人民的友好情誼。

馬原產業部部長郭素沁表示，為同中國攜手抗擊疫情，馬來西亞原產業部、橡膠出口促進委員會聯合馬來西亞手套製造商協會，動員Smart Glove等10家本地手套公司向武漢捐贈1800萬副醫用橡膠手套。其中頂級手套（Top Glove）與速柏瑪（Supermax）通過設立在中國的分公司，優先向武漢捐贈230萬副橡膠手套，首批手套已在送往武漢的途中，馬中兩國人民心心相系，馬方願助力中方早日戰勝疫情。

馬來西亞衛生部在9日也宣佈，確診人數增加1例，共為17例，最新感染者正在雙溪毛糯醫院（Sungai Buloh hospital）接受治療，這名65歲女性是先前一名武漢肺炎病例的岳母，並無中國旅遊史。