意外？暗殺？調查「武漢肺炎關鍵病毒」權威專家竟猝死　印度媒體拋陰謀論

▲SARS、H1N1流感與伊波拉病毒權威專家普拉瑪過世，享壽67歲。（圖取自曼尼托巴大學網頁news.umanitoba.ca）

文／中央社倫敦8日綜合外電報導

SARS、H1N1流感與伊 波拉病毒權威專家普拉瑪過世，享壽67歲。普拉瑪是在肯亞出席一場研究會議期間死於心臟病發，但有印度媒體認為武漢肺炎疫情蔓延之際，他的死因恐不單純。

據英國廣播公司（BBC）、加拿大廣播公司（CBC） 等報導，有「科學界獨行俠」之稱的世界知名微生物學家普拉瑪（Frank Plummer）對全球公衛影響深遠，最廣為人知的是他對知曉愛滋病毒（HIV）傳播的創新研究；他也是SARS、H1N1、伊波拉病毒的權威。

經過他與研究團隊的努力，科學家才得知愛滋病毒會經由母乳感染母嬰雙方。

普拉瑪過世時，正在肯亞出席一場慶祝曼尼托巴大學（University of Manitoba）與奈洛比大學（ University of Nairobi）合作研究防治愛滋病毒40週年的會議，據報導死因是心臟病發。

不過印度媒體GreatGameIndia指出，在加拿大溫尼伯（Winnipeg）出生與長大的普拉瑪，曾在當地的加國國家微生物實驗室工作，而中國的生物戰專家邱香果與她的同事，就曾從加國國家微生物實驗室走私SARS冠狀病毒到武漢病毒研究所。

GreatGameIndia指出，普拉瑪正致力研究愛滋病毒疫苗，令人關注的是印度科學家近日發表研究，稱引發武漢肺炎的新型冠狀病毒裡有注入像愛滋病毒的成分，質疑新型冠狀病毒恐為人造，印度當局已啟動對武漢病 毒研究所的調查，而普拉瑪是調查新型冠狀病毒是否為生物武器的關鍵，加拿大政府不應等閒視之。（譯者： 陳亦偉/核稿：嚴思祺）