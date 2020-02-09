日本奈良觀光客銳減「鹿群饑餓」　攤商呼籲餵餅勿逗弄

▲日本奈良縣觀光客銳減，攤商呼籲拿出鹿餅時不要逗弄，立刻餵食鹿群。（圖／記者蔡玟君攝）

文／中央社東京9日綜合外電報導

日本奈良縣受到武漢肺炎疫情延燒影響，觀光客大幅減少，連帶讓奈良鹿也餓肚子，只要看到觀光客購買鹿餅就會一擁而上，攤商呼籲，不要拿鹿餅逗弄，馬上給鹿吃免出現麻煩。

日本讀賣新聞報導，俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎疫情延燒，讓日本知名觀光地、鹿群大本營「奈良公園」籠罩一層陰霾。

從家住奈良縣確診武漢肺炎的日本男性巴士司機，曾在一月下旬載中國武漢市遊客造訪奈良公園的行程被報導以來，造訪奈良觀光客就銳減，造成接連出現鹿群聚集觀光客身旁要食物的情景。

奈良縣知事荒井正吾5日在例行記者會上說，截至一月底，有逾一萬名中國等觀光客取消奈良縣訂房。

鄰近奈良公園的一間飯店表示，一月下旬起已有約500名中國團體客取消訂房。這間飯店業者中野聖子說，雖然農曆春節是傳統觀光旺季，但現在已無法預估營業額，只期盼透過消毒等方式全力防止疫情擴散，讓觀光客可以在冬天造訪奈良。

武漢肺炎疫情也對奈良知名的鹿餅販售帶來嚴重影響，奈良市的一間業者過去平均一天生產約一萬枚鹿餅，現在產量也大幅減少，平常要工作到下午4時過後的工作人員，現在中午就得回家了。

鹿餅業者武田豐說，這種情況如果長期持續下去，是攸關死活的問題，希望疫情能早日平息。

由於觀光客銳減，只要有人向公園旁攤商購買鹿餅，鹿群就會一擁而上，所以販售鹿餅的女性呼籲觀光客多加留意，如果要避免出現麻煩，千萬不要拿鹿餅逗鹿，「拿出來就馬上給鹿吃」。（譯者：黃名璽／核稿：蔡佳敏）