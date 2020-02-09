南韓將派第3架撤僑包機赴武漢！　有望載回230名僑民及中國籍家屬

▲ 南韓第一架撤僑班機上月31日飛抵金浦機場。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

2019新型冠狀病毒疫情在中國爆發，各國紛紛派出包機赴武漢撤離當地僑民。南韓此前派出二架撤僑包機，共載回701人。《韓聯社》9日最新消息指出，政府將額外派出第三架包機赴武漢，撤回仍滯留武漢的南韓公民及其家屬。

南韓新型冠狀病毒感染症中央事故對策本部長朴淩厚9日召開記者會宣布這項計畫並表示，一旦與中國達成協議，就會盡快派出包機赴武漢。由於中國政府有意開放南韓僑民的中國籍家屬一同搭乘南韓撤僑胞機，南韓政府判斷，有必要再派班機接回有意願回國的國人。

此前透過南韓駐武漢總領事館申請搭機回國的僑民共722人，其中701人分乘上月31日及本月1日的2架撤橋包機返韓。當時由於中國當局不允許中國公民上機，部分南韓僑民不願拋下中國籍家屬，因此放棄回國。

朴淩厚說明，中國政府近來表示，願意開放外國公民的中國籍父母、配偶及子女搭乘撤僑包機，因此決定額外派出班機，接回當初放棄回國的僑民，目前正透過南韓駐武漢總領事館調查希望回國的僑民，預計調查至10日零時。

外交部長康京和則表示，滯留武漢的南韓公民及其家屬約有230多人，截至目前申請回國的有100多人。這批僑民回國後隔離的地點目前尚未確定，但政府表示，將比照前二批僑民，徹底進行檢疫。

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