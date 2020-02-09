泰士官長擊斃指揮官「闖火藥庫偷機關槍」血洗商場！發文狂秀犯案過程

▲泰國叻呵府8日發生槍擊案，32歲士官長賈卡班特（Jakrapanth Thomma）與軍警對峙17小時以後被擊斃。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

泰國呵叻府（Korat）8日發生槍擊案，32歲士官長賈卡班特（Jakrapanth Thomma）在知名商場21航廈（Terminal 21）掃射，造成26人死亡，64人受傷，與警方對峙17小時以後遭特種部隊擊斃。槍手當天下午先在軍營殺害指揮官等三人，闖進火藥庫中偷走武器與彈藥，駕駛一輛悍馬到商場行凶，並且不時以臉書貼文記錄過程，帳號目前已被刪除。

《曼谷郵報》報導，賈卡班特8日下午抵達軍營，開槍射殺指揮官阿納薩羅上校（Col. Anantharot Krasae）等三人，闖進火藥庫中偷走武器與彈藥，接著駕駛一輛軍方悍馬前往市中心，下午6時在商場開火掃射。他與軍警對峙超過17小時，儘管母親出面勸說也不願投降，雖一度想要從建築物後方逃離，最終仍於9日上午9時左右遭到擊斃。

▲賈卡班特（Jakrapanth Thomma）因房地產交易爭議犯下商場槍擊案。（圖／翻攝自Facebook／เฮียดูหนัง）

警方犯罪防治處處長吉拉布（Jirabhob Bhuridej）、公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）等人證實槍手的死訊。總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）表示，嫌犯似乎自認在一場房地產交易中受到欺騙，憤而行凶。



▲泰國軍警協助民眾逃離商場。（圖／路透）



48歲的薩蒂亞妮（Sottiyanee Unchalee）向《法新社》表示，她聽見槍響時正躲在健身房的廁所裡，「這就像是一場夢，我非常感激我還活著，也為了不幸死去的人感到遺憾。」志願救援者皮拉蓬（Peerapong Chatadee）表示，他與團隊成員將4具遺體運送到醫院，「我從來沒有見過這種事情，我只是覺得很難過，他是一名軍人，他不應該朝向沒有武裝的人們開槍。」



▲民眾趁著周末來商場購物卻遭逢槍擊案，驚慌逃離。（圖／路透）

綜合《普吉島新聞》、BBC報導，賈卡班特自下午起開始在臉書上發布貼文與影片記錄犯案過程，他在其中一段畫面中說，「我好累，我的手指再也動不了了」，意指累得無法再扣下扳機，並在另一篇貼文中詢問是否應該投降。嫌犯先前也曾發布一把手槍配上3發子彈的照片，「是時候興奮一下了」、「沒有人能夠躲過死亡」。

臉書目前已經移除槍手的帳號。一名發言人表示，「我們已經從服務平台上移除槍手的帳號，一旦我們注意到，也將持續努力移除任何與這起攻擊相關的違規內容。」

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