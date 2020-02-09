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時隔19年！北海道出現零下36度低溫　影響新千歲機場航班

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▲▼ 北海道,雪景,日本。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲北海道許多地方氣溫驟降。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

日本受到強烈冷氣團及輻射冷卻效應影響，北海道許多地區的氣溫驟降，紛紛創下入冬以來的最低溫，旭川市郊區江丹別地區9日清晨出現攝氏零下36度的低溫，是日本時隔19年再出現低於零下35度的低溫。這波低溫也影響到新千歲機場的航班，全日空一架班機因機上廁所給水及排水設施結凍，只好請乘客改搭其他航班。

日本放送協會（NHK）報導，北海道的173個觀測地點當中，有125個地方出現入冬以來的最低溫，讓和寒町來到零下34.5度，位在十勝支廳東北部的陸別町9日當地清晨6時許迎來零下30.7度的低溫，就連札幌市的氣溫也來到零下14.9度，比往年低了8度。

令人關注的是，旭川市上午7時也出現零下25.7度的低溫，郊區江丹別地區則是出現零下36度的超級低溫，是日本19年來再度出現零下35度的低溫。

此外，新千歲機場9日清晨5時31分也被測到零下20.9度的低溫。根據全日空（All Nippon Airways）的說法，9日當地上午7時30分一架飛往東京羽田機場的班機，因廁所給水及排水設施結凍而取消，乘客最終改搭另架班機。

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