日男中國病逝「死因無法確認」　專家：重症患者在武漢難獲妥善照顧

▲ 成都醫護人員搬運武漢肺炎隔離患者。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

武漢肺炎已經在中國造成812人死亡，累積多達3.7萬人確診。一名60多歲日本籍男子因罹患肺炎，1月在湖北武漢住院治療，8日病逝。日本政府指出，中國醫院無法判斷男子是否感染新型冠狀病毒，僅稱死因為「病毒性肺炎」。專家認為，武漢醫院塞滿大量患者，可能導致重症患者難以獲得妥善的照顧。

日本外務省指出，該名男性與中國籍妻子一起住在武漢，上月16日出現發燒症狀，22日開始住院，被診斷為肺炎。男子28日對新型冠狀病毒檢測呈陽性反應，很有可能感染，但檢查結果還未確定就在8日病逝，成為日本首例疑似感染武漢肺炎的死亡個案。院方則表示，無法確定男子是否罹患新型冠狀病毒引起的肺炎。

據日本駐北京大使館消息，館方透過中國政府和當地醫療機構，安排男子被當地醫院收治，以便得到最佳的醫療照顧。武漢的醫療系統已經無法負荷快速增長的患者數量，但中國政府已經派出最優秀的醫師來治療男子。

日本東北醫科藥科大學教授賀來滿夫對此指出，重症患者在武漢可能很難獲得充分的照顧，「可能有大量患者到醫院就診，以至於很難為重症病人提供足夠的護理。在中國武漢，許多病人湧入醫院，聽說醫護人員筋疲力盡，設備也很少。所以比起日本，他們可能沒有得到足夠的治療。」

賀來說明，考慮到日本目前的疫情和醫療體系，日本確實有能力治療重症肺炎患者，因此呼籲重症患者對此一消息保持冷靜。

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