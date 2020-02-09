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首例死於武漢肺炎美公民　傳為華裔教授

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▲▼ 武漢肺炎,武漢大學中南醫院。（圖／路透社）

▲武漢肺炎疫情蔓延全球。（圖／路透社）

文／中央社

武漢肺炎疫情蔓延，首次傳出有美國公民病死。紐約時報稱死者是一名60歲的女性，但華盛頓郵報引述陸媒稱死者是具有美國公民身分的男教授紅凌。

「紐約時報」引述美國駐北京大使館的聲明指出，一名年約60歲的美國公民病逝於武漢的金銀潭醫院。美國大使館在聲明中說：「我們對家屬痛失親人致上誠摯哀悼；出於尊重家屬隱私，我們不做進一步說明。」

紐時引述兩名未具名知情人士透露，死者是一名女性，本身有潛在疾病。

但「華盛頓郵報」則稱，病死的是一名53歲華裔男性美國公民。華郵引述中國媒體的報導指稱，病逝者名叫紅凌，是一名專精罕病的遺傳學家。他自武漢大學畢業後，1987年赴美留學，1994年在亞利桑那大學獲得生物學博士學位，之後轉往加州大學柏克萊分校擔任博士後研究工作。

華郵引述新浪網指出，紅凌1999年進入勞倫斯柏克萊國家實驗室（Lawrence Berkeley National Laboratory），並自2007年後在武漢的華中科技大學任教，並因獲得多個中國國家獎項而成為知名教授。部分同事表示，他們在1月21日農曆年前還與紅凌見過面，討論研究工作。

華郵表示，目前不清楚為何擁有美國公民身分的紅凌無法透過美國國務院的撤僑專機離開武漢，有可能是他已重病無法離境。（譯者：陳亦偉/核稿：嚴思祺）

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