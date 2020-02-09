新加坡「3處集體感染點」教堂、中藥行入列　第二班撤僑專機返國

▲新加坡疫情特別工作小組7日召開記者會，宣布疫情調升至橙色警戒。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

新型冠狀病毒疫情擴散，新加坡8日新增7起病例，國內確診數累計40例。當局表示，本土出現3處已知集體感染地點，包括「新加坡基督生命堂」、知名中藥行「永泰行」與君悅酒店一場商務會議。此外，星國第二班撤僑專機已於9日上午抵達樟宜機場（Changi Airport），僑民將接受14天隔離。

新加坡衛生部8日證實新增7起病例，其中2人曾與先前的病患密切接觸，2人分別為計程車司機與私人聘僱司機，1人曾到新加坡基督生命堂，2人參加君悅酒店商務會議。當局表示，本土出現3處已知的集體感染地點，涉及17名確診病患。

新加坡《中央社》報導，第一處是位於巴耶利峇（Paya Lebar）的新加坡基督生命堂（The Life Church and Missions Singapore），目前已發生5起病例，包括一對來自武漢的夫妻以及3名新加坡公民。在8日宣布的新增病例中，一名52歲新加坡婦女曾到過教堂，2月3日通報出現症狀後就診，7日送往國家傳染病中心（NCID）進行隔離，隔日確診感染。

▲新加坡確診病例中，9人與中藥行永泰行有所關聯。（圖／翻攝Google Map）



第二處是知名中藥行「永泰行」（Yong Thai Hang），1月曾接待來自廣西的旅遊團，其中2名團員5日被中國衛生單位宣布確診。新加坡目前9起病例涉及這間藥材店，包括來自同一家庭的3名成員與其外籍幫傭，3名店內員工，旅遊團導遊與其丈夫，上述病患都沒有中國旅遊史。

第三處是新加坡君悅酒店，1月20日至22日舉行一場私人商務會議，其中也有來自湖北省的參加者。新加坡一名27歲男子、一名51歲男子與一名38歲女性出席會議後確診，他們最近都沒有中國旅遊史，但其中兩人1月23日至2月2日曾到訪馬來西亞。此外，馬來西亞、南韓與英國都出現與這場會議相關的確診病例。

▲新加坡第二班撤僑班機9日已經返國。圖為樟宜機場（Changi Airport）。（圖／路透）

《海峽時報》報導，新加坡第二架撤僑專機9日早上飛抵樟宜機場，機上乘客包括僑胞、領事館成員與醫療人員，返國以後立刻接受健康檢查。外交部發布聲明指出，這架班機也將數名中國公民送回武漢。發言人說，「出現發燒或呼吸道症狀的人將被送往指定醫院接受進一步檢查。其他旅客將會被隔離14天。」

新加坡目前確診40例，因數名病患與確診感染者沒有關係，也沒有中國旅遊史，當局7日已將疫情爆發應對系統狀態（ Disease Outbreak Response System Condition）級別調升至「橙色警戒」。

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