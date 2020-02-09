日本情蒐衛星光學7號升空　監控北韓及掌握災情

▲搭載日本政府新情蒐衛星「光學7號」的H2A火箭41號9日發射升空。（圖／達志影像／美聯社，下同）

文／中央社

搭載日本政府新情蒐衛星「光學7號」的H2A火箭41號，日本時間今天上午10時34分從位於日本鹿兒島的種子島太空中心發射升空，未來將負責監控北韓飛彈設施及掌握天災災情任務。

日本放送協會（NHK）報導，目前計畫是將火箭上搭載的「光學7號」投入繞行地球的軌道，但負責發射的三菱重工業以「攸關國家安全保障」為由，未對外說明衛星分離的高度等細節。

「光學7號」原訂1月27日發射，但由於天候不佳及相關設備問題，延到今天發射。

日本政府情蒐衛星會在距離地面約數百公里上空，拍攝地球上所有地方，是蒐集有關日本安全保障等情報「事實上的偵察衛星」，分成搭載高性能相機拍攝地面的「光學衛星」，及使用電波能在夜間及惡劣天候拍攝的「雷達衛星」兩種，「光學7號」屬於光學衛星。

日本目前共有7枚情報蒐集衛星，包括2枚「光學衛星」及5枚「雷達衛星」，能用在觀察北韓飛彈發射設施的動態，及發生天災時掌握受災狀況等情況。

日本內閣衛星情報中心表示，日本政府投入約350億日圓（約新台幣96億元）研發「光學7號」，希望未來強化體制到經常能有10枚情蒐衛星運行的狀態，每天都能多次拍攝地球上所有地方。

日本1998年受到北韓試射彈道飛彈影響開始使用情蒐衛星，並成為事實上的偵察衛星；今天升空的「光學7號」，是2015年3月發射的「光學5號」的後繼機。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）