4歲男童遭綁架！5天遭「轉賣3次」　兇手竟是鄰居...父母驚呆

▲4歲男童遭人強行抱走轉賣。（圖／CFP）

記者王麗琴／綜合報導

拐賣兒童的事件層出不窮！印度一名4歲男童在家門外玩耍，卻突遭人強行抱走，在短短5天內被轉賣3次。所幸在警方鍥而不捨的追查下找回男童，而兇手竟是附近一名女鄰居，讓男童父母嚇壞了。

據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，與父母住在巴爾斯瓦（Bhalswa）的一名4歲男童，上（1）月31日獨自在家門外玩耍，他的母親在做完家事後，發現兒子不見了，嚇得她馬上報警。當地警方調閱路邊監視器發現，男童是被一名女子抱走，而令男童父母驚訝的是，這名女子是他們28歲的鄰居拉米（Rummy），兩家人算是熟識。

▲男童竟是遭鄰居抱走賣掉。示意圖，非當事人。（圖／視覺中國）

警方循線找到拉米，但她表示，男童已賣給一名住在哈普爾（Kapur）的男子卡皮爾（Kapil），因為對方綁架了她的小孩，要求她綁架另一名小孩來換，她才不得已出此下策。警方隨後逮捕了卡皮爾和他的妻子，但令人傻眼的是，卡皮爾又把男童轉賣給一名陌生男子。

警方2月4日終於在布蘭德沙哈爾縣（Bulandshahr District）找到買下男童的夫婦，並將他送回父母身邊。調查人員表示，這對夫婦生育一名18歲兒子，但因有殘疾，為了彌補這個遺憾，於是想要一個健康的小孩，但他們不清楚男童是歷經多次轉賣。

全案目前仍在調查中，警方尚未逮到最後將男童賣給沙哈爾縣夫婦的陌生男子。