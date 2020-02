4歲男童遭綁架！5天遭「轉賣3次」　兇手竟是鄰居...父母驚呆

▲4歲男童遭人強行抱走轉賣。(圖/CFP)

記者王麗琴/綜合報導

拐賣兒童的事件層出不窮!印度一名4歲男童在家門外玩耍,卻突遭人強行抱走,在短短5天內被轉賣3次。所幸在警方鍥而不捨的追查下找回男童,而兇手竟是附近一名女鄰居,讓男童父母嚇壞了。

據《印度斯坦時報》(Hindustan Times)報導,與父母住在巴爾斯瓦(Bhalswa)的一名4歲男童,上(1)月31日獨自在家門外玩耍,他的母親在做完家事後,發現兒子不見了,嚇得她馬上報警。當地警方調閱路邊監視器發現,男童是被一名女子抱走,而令男童父母驚訝的是,這名女子是他們28歲的鄰居拉米(Rummy),兩家人算是熟識。

▲男童竟是遭鄰居抱走賣掉。示意圖,非當事人。(圖/視覺中國)

警方循線找到拉米,但她表示,男童已賣給一名住在哈普爾(Kapur)的男子卡皮爾(Kapil),因為對方綁架了她的小孩,要求她綁架另一名小孩來換,她才不得已出此下策。警方隨後逮捕了卡皮爾和他的妻子,但令人傻眼的是,卡皮爾又把男童轉賣給一名陌生男子。

警方2月4日終於在布蘭德沙哈爾縣(Bulandshahr District)找到買下男童的夫婦,並將他送回父母身邊。調查人員表示,這對夫婦生育一名18歲兒子,但因有殘疾,為了彌補這個遺憾,於是想要一個健康的小孩,但他們不清楚男童是歷經多次轉賣。

全案目前仍在調查中,警方尚未逮到最後將男童賣給沙哈爾縣夫婦的陌生男子。

4-year-old abducted in Delhi, sold three times before rescue in UP: Policehttps://t.co/wBqOivPSJA pic.twitter.com/Z4C46e1mK6